김해시, 체감 40도 속 '폭염 안전망 총가동'…현장 중심 폭염 대응

AI 핵심 요약beta
- 김해시가 7일 폭염취약계층을 직접 찾아 점검했다.
- 생활지원사·방문간호사 191명이 3000여 명을 관리했다.
- 시는 쉼터 473곳 가동하며 온열질환 35명 추적했다.
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행동요령 안내, 시민 대비 유도
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 폐지수집 어르신·농촌·야외근로자 등 폭염 취약계층을 직접 찾아 건강과 안전을 점검하는 등 '현장 중심 폭염 대응'에 나섰다.
시는 장기화하는 폭염에 대응하기 위해 폭염특보와 기상 상황을 상시 모니터링하며 관련 부서와 읍면동 간 대응체계를 유지하고 있다고 7일 밝혔다.
시는 관내 무더위쉼터 473곳을 포함한 각종 폭염저감시설을 집중 운영하며 폭염 장기화에 따른 시민 피해 최소화에 나서고 있다.
먼저 폭염 취약계층 보호를 위한 인적 안전망을 강화했다. 생활지원사와 방문간호사 등 전문인력 191명이 투입돼 독거노인과 폭염 취약계층 3000여 명을 대상으로 방문과 안부 전화 등 밀착 관리를 실시하고 있다. 현재까지 총 6만8574회에 걸쳐 대상자의 건강 상태를 확인하며 온열질환 예방 수칙을 안내하고 있다.
농촌지역과 야외활동 취약계층을 대상으로 한 현장 보호 활동도 함께 강화했다. 시는 농업인 온열질환 예방요원과 농업인 안전리더를 활용해 매일 30여 농가의 안부를 확인하고, 폭염 취약 시간대 농작업 자제와 충분한 휴식 등 예방 수칙을 지속적으로 알리고 있다. 낮 12시부터 오후 5시까지는 농작업과 야외활동을 자제하고 수분 섭취와 휴식을 취할 것을 강조해 온열사고를 줄인다는 방침이다.
폭염 사각지대에 놓이기 쉬운 폐지수집 노인을 대상으로는 별도 예찰반을 운영해 건강 상태와 안전 여부를 확인하고 있다. 시는 폐지 수집 어르신과 지역 고물상을 대상으로 폭염이 절정에 이를 기간에는 활동을 자제하도록 권고하고, 생계 부담을 덜기 위해 식료품과 생필품 지원, 맞춤형 노인 일자리 연계 등을 병행하는 방안도 함께 추진하고 있다.
야외근로자에 대해서도 관련 부서와 읍면동을 중심으로 현장 예찰을 강화하고 있다. 시는 폭염 취약 시간대 건설 현장 등 야외 작업을 줄이고 충분한 수분 섭취와 휴식을 안내하는 한편, 무더위쉼터와 그늘막, 쿨링포그, 스마트 승강장 등 시설을 활용해 작업 환경을 점검하고 있다. 재난문자, 마을방송, 전광판, SNS 등 다양한 매체로 폭염 행동요령을 반복 안내해 시민들의 대비 행동을 유도하고 있다.
5일 기준 김해시 관내 온열질환자는 총 35명이 발생했으나 사망자는 없는 것으로 집계됐다. 시는 폭염이 장기간 이어지는 만큼 현재의 대응 체계를 유지하면서 온열질환 발생 동향을 면밀히 모니터링하고 인명 피해 예방에 행정력을 집중할 계획이다.
news2349@newspim.com