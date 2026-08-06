김성제 의왕시장, 극한폭염에 건축현장·물놀이장 등 긴급 현장점검

AI 핵심 요약beta
- 김성제 의왕시장이 6일 폭염중대경보 속 현장을 점검했다.
- 문화예술회관 공사장 등서 온열질환 예방대책을 살폈다.
- 의왕시는 폭염특보 기간 대응체계를 상시 점검하기로 했다.
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야외 근로자 온열질환 예방·무더위쉼터 냉방시설 운영 상태 점검
김 시장 "폭염 취약대상 세심 관리...안전한 여름나기 총력"
[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 연일 계속되는 폭염으로 지난 5일 폭염중대경보가 발효됨에 따라 김성제 시장이 6일 관내 주요 현장을 방문해 안전관리 실태를 점검했다고 밝혔다.
시에 따르면 이번 현장점검은 폭염 취약대상을 보호하고 시민 안전을 확보하기 위해 추진됐으며 김 시장은 폭염 대응 상황과 주요 시설의 운영 실태를 직접 살폈다.
이날 김 시장은 문화예술회관 건축 현장을 비롯해 이동노동자 쉼터, 가막들공원 물놀이시설 등을 잇달아 찾았다.
문화예술회관 건축 현장을 방문한 김 시장은 야외 근로자 쉼터 운영 현황과 온열질환 예방대책 이행 여부를 점검했다.
이어 이동노동자 쉼터를 찾아 냉방·편의시설 작동 상태를 검토하고 가막들공원 물놀이시설의 이용 환경과 안전 관리 현황을 종합적으로 점검했다.
김성제 의왕시장은 "폭염이 장기화하는 상황에서 야외 근로자와 이동노동자 등 폭염 취약계층에 대한 세심한 현장 관리가 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 시민 모두가 안전하게 여름을 보낼 수 있도록 폭염 대응체계를 빈틈없이 운영해 나가겠다"고 강조했다.
의왕시는 폭염 특보가 유지되는 동안 부서별 대응 체계와 현장 조치 상황을 상시 점검하는 등 시민 안전 확보에 행정력을 집중할 방침이다.
1141world@newspim.com