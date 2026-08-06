안양시, 범계역서 '여름철 에너지 절약 캠페인' 전개

AI 핵심 요약beta
- 안양시가 5일 범계역 일대서 에너지 절약 홍보 캠페인을 실시했다고 6일 밝혔다다
- 시와 기후활동가 등 16명이 시민에게 에너지 절약 수칙을 안내하고 서약 참여를 독려했다
- 참여 시민은 탄소중립포인트제 가입으로 에너지 감축 시 최대 10만원 인센티브를 받게 된다
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[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 지난 5일 범계역 평촌1번가 문화의거리 일대에서 여름철 에너지 절약 실천 문화 확산과 탄소중립 실현을 위한 '에너지 절약 홍보 캠페인'을 실시했다고 6일 밝혔다.
시에 따르면 이날 캠페인에는 김귀배 안양시 환경국장을 비롯해 기후대기에너지과 공무원, 안양시 기후활동가 등 16여 명이 참여해 시민들에게 일상에서 실천 가능한 에너지 절약 수칙을 전달했다.
현장에 참여한 시민들은 룰렛 이벤트를 통해 도출된 에너지 절약 수칙을 '나의 에너지 절약 서약서'에 직접 적으며 동참했다.
서약서에는 ▲여름철 실내 적정온도 26℃ 유지 ▲샤워 시간 3분 줄이기 ▲미사용 플러그 뽑기 ▲점심시간 조명 소등 ▲대중교통 이용 등 생활 밀착형 실천사항이 담겼다.
서약을 마친 시민들은 에너지 감축 실적에 따라 혜택을 받는 '탄소중립포인트제' 현장 가입에도 참여했다.
탄소중립포인트제는 가정 내 전기·상수도·도시가스 사용량을 과거 1~2년 평균 대비 5% 이상 절감할 경우 절감 비율에 따라 연간 최대 10만 원의 인센티브를 지급하는 제도다. 공식 홈페이지나 '카본페이' 앱을 통해 신청할 수 있다.
최대호 안양시장은 "무더위가 절정에 달하는 8월은 시민 한 사람 한 사람의 작은 실천이 무엇보다 중요한 시기"라며 "에너지 절약이 일회성 캠페인에 그치지 않고 시민들의 일상 속 습관으로 자리 잡을 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com