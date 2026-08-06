남양주시, 폭염기 소규모 사업장 안전 관리 캠페인 실시

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 6일 소규모 사업장 안전캠페인을 했다.
- 사업주와 근로자에 관리체계 구축과 안전수칙을 안내했다.
- 폭염 대비 물 섭취·휴식·작업조정도 강조했다.
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 8월 폭염기에 소규모 사업장을 대상으로 산업재해 예방과 안전한 작업환경 조성을 위한 '사업장 안전 관리체계 구축 참여 캠페인'을 실시했다고 6일 밝혔다.
이번 캠페인에서 시는 사업주와 근로자를 대상으로 사업장 안전보건 관리체계 구축의 필요성을 설명하고 작업 전 위험 요인 확인, 안전수칙 준수, 위험성 평가 시행 등 현장에서 즉시 적용할 수 있는 실천형 안전관리 방법을 안내했다.
근로자들에게는 작업 전 안전 점검, 보호구 착용, 위험 상황 발생 시 즉시 작업 중지 등 기본 안전수칙 준수의 중요성을 강조했다.
아울러 폭염에 따른 온열 질환 예방을 위해 충분한 물 섭취, 그늘 및 휴식공간 확보, 가장 무더운 시간대 작업 조정 등 폭염 대응 수칙도 함께 전달했다.
시 관계자는 "이번 캠페인이 소규모 사업장의 안전관리 역량을 높이고 폭염으로 인한 온열 질환과 산업재해를 예방하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 사업주와 근로자가 함께 참여하는 자율적인 안전 문화가 정착될 수 있도록 예방 활동을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com