LH충북본부 ESG 경영 성과 공인…적십자회원유공장 '명예장' 수상

AI 핵심 요약beta
- LH충북본부는 6일 대한적십자사로부터 적십자회원유공장 명예장을 수상했다
- 충북본부는 집중호우 피해 복구 성금과 재난 구호 등 ESG 기반 사회공헌을 실천해 왔다
- 단체 헌혈과 무료 예방접종 등 나눔 활동을 이어가며 지역 맞춤형 사회공헌을 확대하고 있다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =LH충북본부가 재난 구호와 취약 계층 지원 등 ESG 경영을 기반으로 한 사회 공헌 활동을 인정받아 대한적십자사로부터 공로를 인정받았다.
LH충북본부는 6일 대한적십자사 충북지사로부터 지역 사회 나눔 문화 확산과 인도주의 활동에 기여한 공로로 적십자회원유공장 '명예장'을 수상했다고 밝혔다.
이번 수상은 공공 기관의 사회적 책임을 실천하며 지역 사회와 상생하는 ESG 경영을 꾸준히 추진해 온 점이 높이 평가된 결과다.
충북본부는 지난해 충북 옥천군 집중호우 당시 대한적십자사를 통해 1000만 원의 성금을 전달하며 피해 복구 지원에 힘을 보탰다.
재난 발생 시 신속한 지원과 지역 사회 회복을 위한 사회적 책임을 실천한 점이 이번 수상의 주요 배경으로 꼽혔다.
평소에도 ESG 경영의 사회 가치 실현을 위한 다양한 나눔 활동을 이어 오고 있다.
임직원이 참여하는 단체 헌혈을 정기적으로 실시해 안정적인 혈액 수급에 기여하고 있으며 노약자를 위한 무료 예방 접종 지원 등 지역 맞춤형 사회 공헌 프로그램도 지속적으로 추진하고 있다.
김형주 본부장은 "이번 수상은 임직원들이 함께 실천해 온 ESG 경영과 사회 공헌 활동이 인정받은 의미 있는 성과"라며 "공기업의 사회적 책임을 충실히 이행하고 지역 사회와 함께 성장하는 다양한 나눔 활동을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com