배틀그라운드 모바일 월드컵 파리서 개막

AI 핵심 요약beta
- 크래프톤이 6일 프랑스 파리서 PMWC를 개막했다
- 이번 대회는 32개 팀 참가·300만달러 상금으로 16일까지 진행된다
- 농심 레드포스·키움 DRX가 한국 대표로 출전해 네이버 치지직에서 중계된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 크래프톤의 '배틀그라운드 모바일'이 종목으로 참여하는 '2026 배틀그라운드 모바일 월드컵(PMWC)'이 6일 프랑스 파리에서 개막했다. 전 세계 32개 팀이 참가하는 이번 대회는 16일까지 11일간 진행되며 총상금 규모는 300만 달러다.
대회는 'e스포츠 월드컵(EWC)' 연계 행사로 개최된다. 그룹 스테이지는 6일부터 9일까지 진행되며 참가팀이 2개 조로 나뉘어 경기를 치른다. 상위권 팀은 그랜드 파이널에 직행하고 중위권 팀은 11일부터 12일까지 진행되는 서바이벌 스테이지에 진출한다.
그랜드 파이널은 14일부터 16일까지 3일간 열린다. 이번 파이널에는 스매시 룰이 적용된다. 2일차 종료 시점의 1위 팀 누적 포인트에 10점을 더한 점수가 매치 포인트로 설정되며 3일차에서 해당 포인트 이상을 달성한 뒤 가장 먼저 치킨을 획득하는 팀이 우승한다. 조건을 달성한 팀이 없을 경우 총 18매치 종료 후 최고 점수 팀이 최종 우승팀으로 결정된다.
한국 지역 대표로는 농심 레드포스와 키움 DRX가 출전한다. 농심 레드포스는 지난 6월 스매시 룰 방식으로 개최된 '배틀그라운드 모바일 마카오 인비테이셔널(PMMI 2026)'에서 우승했고 키움 DRX는 같은 대회에서 5위에 올랐다.
한국어 중계는 네이버 치지직을 통해 단독 생중계된다.
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