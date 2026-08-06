경기북부경찰청, 여름철 물놀이 안전사고 대비 현장점검 실시

AI 핵심 요약beta
- 경기북부경찰청이 6일 여름철 사고 대비 점검했다
- 김동권 청장이 가평 읍내파출소 장비와 태세를 살폈다
- 경찰은 피서지 순찰과 예방 활동을 강화하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기북부경찰청은 6일 여름철 물놀이 및 폭염 안전사고 대비를 위해 지역 내 일선 경찰서를 방문해 재난 대응 장비와 현장 대응 태세를 점검하고 현장 경찰관들을 격려했다고 밝혔다.
이날 김동권 경기북부경찰청장은 여름 휴가철 피서객이 집중되는 지역을 관할하는 가평경찰서 읍내파출소를 찾아 물놀이 안전사고 발생 시 신속한 초동조치로 인명 구조 지원이 이루어질 수 있도록 철저한 대응태세 유지를 당부했다.
이어 순찰차에 비치된 구명환, 구명조끼, 구명로프 등 인명구조·수색 장비를 직접 확인하며 장비 관리 상태와 운용 실태를 점검했다.
특히 계곡·하천 지역에서 발생할 수 있는 급류 사고 등에 대비한 대응체계를 점검하고 선제적 예방 활동의 중요성을 강조했다.
경기북부경찰청은 앞서 지난 6월 8일부터 19일까지 약 2주간 지역 내 모든 경찰서를 대상으로 순찰차 탑재 구명장비 등 재난대응 장비에 대한 자체 점검을 실시한 결과 적정 탑재 여부와 장비 수량, 관리 상태 등이 장비 운용에 이상이 없는 것으로 확인됐다고 설명했다.
김동권 청장은 연일 계속되는 폭염 속에서도 각종 신고에 대응하며 치안 확보에 힘쓰고 있는 현장 경찰관들을 격려하고 충분한 휴식과 수분 섭취 등으로 온열질환 예방에 각별히 유의해 줄 것을 당부했다.
아울러 "여름철 물놀이 사고나 폭염으로 인한 안전사고에 대비한 선제적 예방 활동과 신속한 현장 대응이 무엇보다 중요하다"며 "재난대응 장비를 철저히 관리하고 관계기관과 긴밀히 협력해 도민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
경기북부경찰청은 앞으로도 관내 주요 피서지를 대상으로 지속적인 안전사고 예방 순찰 활동을 실시하고 재난관리 대응태세를 강화해 나갈 계획이다. 이를 통해 도민이 안심하고 휴가를 즐길 수 있는 치안 환경을 조성한다는 방침이다.
asj7376@newspim.com