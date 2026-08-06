양주시, 장흥면 일영계곡서 물놀이 안전문화 캠페인 진행

AI 핵심 요약beta
- 양주시가 5일 장흥면 일영계곡에서 물놀이 안전문화 캠페인을 실시했다
- 민관 합동으로 물놀이 안전수칙·응급대처 요령을 안내하고 홍보물을 배부했다
- 구명조끼 착용 등 필수수칙 홍보와 안전시설 점검으로 사고 예방을 강조했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시는 지난 5일 장흥면 일영계곡 일원에서 여름철 물놀이 안전사고 예방을 위한 안전문화 캠페인을 실시했다고 6일 밝혔다.
이번 캠페인은 본격적인 휴가철을 맞아 계곡을 찾는 시민과 관광객의 물놀이 안전 의식을 높이고 안전수칙 준수 문화를 확산하기 위해 마련됐다고 전했다.
양주시와 장흥면 의용소방대가 함께 참여해 민·관 합동으로 진행됐으며 참여자들은 일영계곡 방문객을 대상으로 물놀이 안전수칙과 응급상황 발생 시 행동요령을 안내하고 홍보물을 배부했다.
특히구명조끼 착용, 음주 후 물놀이 금지, 위험구역 출입 금지 등 여름철 필수 안전수칙을 집중적으로 알리며 안전사고 예방의 중요성을 강조했다.
또 계곡 주변 안전시설을 점검하고 위험요인을 확인하는 등 현장 점검도 병행해 물놀이 환경을 세밀하게 살폈다.
시 관계자는 "여름철에는 작은 부주의가 큰 안전사고로 이어질 수 있는 만큼 물놀이 안전수칙을 반드시 준수해 주시길 바란다"며 "앞으로도 관계기관 및 민간단체와 협력해 물놀이 안전사고 예방에 최선을 다하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com