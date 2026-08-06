강기윤 창원시장 "시 행사 주인공은 시민…특권 의전 없앤다"

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 6일 시민 중심 행사 의전 간소화 계획을 수립·시행했다
- 내빈 전용석·의전 도우미·가슴꽃 등 특권 의전을 폐지하고 축사·내빈 소개를 줄였다
- 앞줄을 시민에게 배치하고 수행·영접 인원을 최소화해 예산 절감과 새 의전 문화를 확산한다
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예산 절감 시민 지원 사업 확대
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 각종 행사에서 관행적으로 이어져 온 특권 의전을 없애고 시민을 중심에 둔 간소한 의전 기준을 도입했다.
창원시는 시가 주최·주관하는 모든 행사에 적용할 '시민 중심 행사 의전 간소화 계획'을 수립해 즉시 시행에 들어갔다고 6일 밝혔다. 이번 대책은 권위주의적 요소를 걷어내고 실용성을 높이는 방향으로 설계됐다.
먼저 내빈 전용 대기석을 없애고 의전 도우미, 방명록 작성, 가슴꽃 부착 등 기존 행사에서 관행적으로 운영돼 온 절차를 전면 폐지한다. 내빈은 행사 시작 시간에 맞춰 일반 참석자와 동일한 동선으로 입장하고 별도 지정 좌석은 최소화해 시민과 동일한 조건에서 행사를 함께하도록 한다.
축사와 내빈 소개 방식도 바뀐다. 시는 행사 지연과 참석자 피로를 키워 온 장시간 축사를 공동 인사 방식으로 조정하고 내빈 소개는 스크린 자막으로 대체해 진행 시간을 줄이기로 했다. 축사에 앞서 사회자가 축사 간소화 취지를 안내해 시민과 내빈에게 변화된 기준을 미리 알리고 협조를 구한다는 계획이다.
좌석 배치는 '앞줄은 시민에게'로 정했다. 그간 내빈이 차지하던 무대 앞 주요 좌석을 시민에게 모두 돌려주고 장애인·고령자 등 교통약자를 비롯한 일반 시민을 행사장 앞줄과 중앙에 우선 배치한다. 시장을 포함한 주요 내빈은 행사장 후면이나 중앙 등 시민 사이에 자리하도록 하고, 단상 위 좌석을 지양해 소통을 위한 원탁 배치를 적극 도입한다는 방침이다.
현장 수행과 영접 인원도 최소화한다. 내빈 수행과 영접 담당 인원을 각각 1명으로 제한해 행사 관계자가 본연의 업무와 시민 안전 관리에 집중할 수 있도록 하고 행사장 내에서 과잉 의전이 발생하지 않도록 기준을 명확히 한다.
이 과정에서 시는 의전 도우미 운영비, 가슴꽃 제작비, 방명록 인쇄비 등 행사마다 반복적으로 지출되던 소모성 예산을 줄여 확보된 재원을 시민 생활에 직접 도움이 되는 사업에 재배치할 수 있을 것으로 보고 있다. 연합뉴스는 시가 의전 간소화를 통해 불필요한 관행을 정비하고 실용 행사를 지향하고 있다고 전했다.
강기윤 시장은 "기존 행사가 내빈 중심으로 진행돼 왔는데 앞으로는 시민을 위한 자리로 전환하겠다"면서 "이번 의전 혁신이 시민과의 거리를 좁히고 예산 낭비를 줄이는 행정 사례가 될 것"이라고 말했다.
시는 의전 간소화가 일회성으로 끝나지 않도록 전 부서에 관련 계획을 배포하고 산하 공공기관과 유관 단체에도 개선된 기준을 공유해 새 의전 문화가 확산되도록 할 방침이다.
news2349@newspim.com