경기북부소방재난본부, 고양 쿠팡물류센터 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 경기북부소방재난본부가 6일 고양 쿠팡 물류센터를 찾아 화재안전 현장점검을 실시했다.
- 지난달 인천 쿠팡 물류센터 화재를 계기로 최대 규모 특급 대상인 고양1센터의 화재 위험요인과 초기 대응체계를 집중 점검했다.
- 김문용 본부장은 소방시설 유지관리와 피난 경로 확보 등을 강조하며 물류센터 화재안전에 만전을 기해달라고 당부했다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기북부소방재난본부가 대형 물류시설의 화재안전관리를 강화하기 위해 6일 고양시 덕양구 쿠팡풀필먼트서비스 고양1센터를 찾아 현장점검을 실시했다고 밝혔다.
이번 점검은 경기 북부지역 물류센터 가운데 최대 규모이자 소방안전관리 특급 대상물인 고양1센터를 대상으로 진행됐다.
지난달 18일 발생한 인천 쿠팡 물류센터 화재를 계기로 화재 위험요인을 사전에 살피고 재난 발생 시 초기 대응체계를 강화하기 위한 조치다.
점검에는 김문용 경기북부소방재난본부장과 고양소방서장을 비롯한 소방 관계자, 쿠팡풀필먼트서비스 안전관리총괄 조직장과 센터장, 소방안전책임자 등 관계자 8명이 참석했다.
참석자들은 먼저 회의실에서 현안을 보고받은 뒤 지게차 충전소, 무인운반차 운영구역, 방재실 등 화재 취약장소를 중심으로 소방시설의 유지·관리 상태를 면밀히 확인했다.
김문용 본부장은 "물류센터는 한 번 화재가 발생하면 진화와 복구가 쉽지 않다"며 "소방시설이 정상 작동할 수 있도록 유지·관리를 철저히 하고 피난 경로에 물건을 적치하지 않는 등 비상시 신속한 대피가 가능하도록 안전관리에 만전을 기해달라"고 당부했다.
asj7376@newspim.com