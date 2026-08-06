경기신용보증재단 남양주서 '경영전략 워크숍'…"민선 9기 정책 반영"

AI 핵심 요약beta
- 경기신용보증재단은 6일 남양주에서 제3차 경영전략 워크숍을 개최했다
- 재단은 민선 9기 공정·혁신·포용 가치 반영과 4S 전략 가속화를 통해 민생·기업 지원 강화 방안을 논의했다
- 참석자들은 디지털 보증 확대·구상채권 감축·컨설팅 고도화 등 하반기 실행 과제를 마련해 정책금융 효과를 높이기로 했다
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기신용보증재단은 6일 남양주 정약용도서관에서 '2026년 제3차 경영전략 워크숍'을 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 시석중 이사장을 비롯해 임원, 본부장, 본점 부서장, 센터장 및 지점장 등 약 50명이 참석했다.
이번 워크숍은 경기신용보증재단이 지난 7월 27일 본점 일부 부서를 남양주시로 이전한 이후 남양주에서 처음 열린 경영전략 워크숍이다.
재단은 창립 30주년과 남양주 본점 시대를 맞아 새로운 도약의 기반을 마련하고 경기북부와의 연계를 확대하는 한편 추미애 경기도지사가 민선 9기 핵심 가치로 제시한 '공정·혁신·포용' 도정 방향을 재단 경영과 주요 사업에 충실히 반영하기 위해 이번 자리를 마련했다고 전했다.
경기신용보증재단은 이번 워크숍 슬로건을 '민선 9기 정책 방향을 반영한 4S 전략 가속화로 민생을 든든하게 기업을 당당하게'로 정했다.
참석자들은 경기도의 '공정·혁신·포용 120대 정책과제' 가운데 재단의 역할과 밀접한 과제를 4S 전략과 연계하고 도민과 기업이 체감할 수 있는 하반기 실행계획을 구체화하는 데 논의를 집중했다.
경기신용보증재단이 추진하는 4S 전략은 ▲도내 기업의 매출 회복과 경영 정상화를 위한 포용적 금융을 추진하는 '민생회복 Support' ▲AX 기반 맞춤형 보증과 컨설팅으로 기업의 경쟁력과 질적 성장을 지원하는 '미래성장 Scale-up' ▲지역사회와의 소통·협력으로 경기도 경제협력 허브를 구축하는 '열린경영 Synergy' ▲데이터 기반 리스크관리와 조직 역량 강화를 추진하는 '내부혁신 Smart' 등 네 가지 방향이다.
워크숍은 시석중 이사장의 모두발언을 시작으로 박종훈 경제학 박사의 '세계 경제 지각변동, 어떻게 생존할 것인가'를 주제로 한 초청 특강이 진행됐다.
이어 4S 전략과제 성과 분석 및 하반기 핵심 추진 계획 공유, 경영 목표 상반기 추진성과 점검, 주제별 그룹 토의와 발표, 팀빌딩 프로그램, 임원 총평 순으로 이어졌다.
주요 토의 안건으로는 ▲디지털 보증 확대와 영업점 업무 개선을 통한 보증 지원 프로세스 효율화 ▲부실 관리 효율화와 폐업·연체기업 선제 지원을 통한 구상채권 감축 ▲고객 특성에 맞춘 금융·비금융 연계형 경영 컨설팅 고도화 ▲본점과 영업점 간 유기적인 협업 체계 구축 ▲출연금 확대와 연계사업 발굴 등을 통한 지속 가능한 보증 체계 및 재무 안전성 확보 등이 논의됐다.
참석자들은 정책금융의 접근성과 실행력을 높이고 보증 이후에도 기업의 성장을 지속적으로 뒷받침할 수 있도록 금융·비금융 서비스를 유기적으로 연계하는 방안에 대한 의견을 나눴다.
아울러 재단과 경기도, 시·군, 금융기관 등 관계 기관과의 협력을 강화해 각 과제의 실효성을 높이는 방향도 함께 검토했다.
경기신용보증재단은 이번 워크숍에서 제시된 의견을 부서별·사업별 하반기 실행 과제에 반영해 민선 9기 정책과제와 재단 사업 간 연계성을 한층 높여 나갈 계획이다.
특히 민생 회복과 기업의 미래 성장을 뒷받침하는 금융지원을 확대하고 보증과 경영 컨설팅·솔루션을 결합한 종합 지원 서비스를 고도화하는 한편 AX와 데이터에 기반한 맞춤형 정책금융을 적극 추진한다는 방침이다.
시석중 이사장은 "지금 우리에게는 일방적으로 듣는 워크숍을 넘어 현장의 경험을 바탕으로 함께 고민하고 함께 답을 만들어가는 과정이 필요하다"며 "경기신용보증재단은 경기도의 정책 파트너로서 이번 워크숍에서 제시된 의견을 하반기 실행 과제로 구체화하고 '공정·혁신·포용 120대 정책과제'와 4S 전략을 긴밀히 연계해 도민과 기업이 체감할 수 있는 성과를 만들어가겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com