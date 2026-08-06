손배찬 파주시장, 폭염 대응시설 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 파주시가 6일 폭염중대경보 속 쉼터·현장을 점검했다
- 손배찬 시장은 5일 무더위쉼터·한모금쉼터 등에서 냉방·위생 상태와 시민 의견을 확인했다
- 파주시는 폭염 취약계층·야외근로자 보호와 피해 예방 대책을 지속 추진하겠다고 밝혔다
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[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주시는 폭염중대경보가 발효된 가운데 손배찬 시장이 무더위 쉼터와 건설 현장 근로자 휴게 시설등을 방문해 대응 상황을 살폈다고 6일 밝혔다.
이번 점검은 폭염으로 어려움을 겪는 시민들의 목소리를 가까이에서 듣고 시가 마련한 폭염 대응책이 실제 현장에서 제대로 이행되는지 확인하기 위해 마련됐다.
손 시장은 지난 5일 조리읍 장곡리 무더위쉼터를 방문해 냉방기 가동 상태, 실내 적정 온도 유지 여부 이용자 편의 시설 등을 직접 확인했다.
이어 쉼터를 이용하는 어르신들의 건강과 불편 사항을 살핀 뒤 관계자들에게 폭염 특보 기간 어르신과 폭염 취약 계층이 불편 없이 쉼터를 이용할 수 있도록 냉방시설과 위생 상태를 수시로 점검해 줄 것을 당부했다.
건설 현장도 찾아 근로자 휴게시설의 냉방기 가동 상태, 냉수 비치 여부 및 휴식 공간 관리 실태를 점검했다. 특히 어지러움, 두통, 메스꺼움 등 온열질환 의심 증상이 나타난 근로자는 즉시 작업을 중단하도록 했다. 근로자를 시원한 장소로 이동시킨 후 신속하게 응급 조치를 해야 한다고 강조했다.
무료로 냉장 생수를 제공하는 '파주 한모금쉼터'도 방문해 생수 보충과 냉장 상태, 시설물을 점검하고 이용하는 시민들의 이야기를 들었다.
손 시장은 "폭염은 시민의 생명과 안전을 위협하는 자연 재난"이라며 "폭염 취약계층과 야외근로자를 보호할 수 있도록 현장 시설과 대응조치를 세심하게 관리하겠다"고 말했다.
파주시는 폭염특보가 지속되는 동안 재난안전대책본부를 중심으로 기상 상황을 수시로 확인하면서 폭염 피해 예방 대책을 지속적으로 추진할 계획이다.
skyimhan@newspim.com