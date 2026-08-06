전북자치도, 고군산군도 여객선 반값운임 지원 확대…도서관광 활성화 박차

AI 핵심 요약beta
- 전북특별자치도는 6일 고군산군도 개통 앞두고 여객선 반값운임을 지원했다
- 도는 추경으로 반값운임 예산 1억원을 추가 확보해 하반기에도 운임 지원을 이어가고 있다
- 해상 인도교와 관광 기반 확충으로 트레킹 코스·야간관광 등 체류형 관광섬으로 육성할 계획이다
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해상 인도교 개통 앞두고 관광 기반 확충, 2027~2028년 체류형 관광섬 조성 추진
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 고군산군도 해상 인도교 개통을 앞두고 도서 관광 활성화를 위해 여객선 운임을 지원한다고 6일 밝혔다.
도는 사업의 안정적인 운영을 위해 2026년 제2회 추가경정예산에 관련 예산을 반영해 반값운임 지원사업 예산 1억원을 추가 확보했다.
여객선 반값운임 지원사업은 2022년 전국 최초로 도입된 제도로 군산과 부안지역 12개 도서를 대상으로 도민은 물론 타 시·도 방문객에게도 여객선 정규 운임의 50%를 지원하고 있다.
고군산군도를 찾는 관광객이 증가하면서 운임 지원 수요도 크게 늘고 있다. 올해 상반기 말도와 명도, 방축도 방문객은 4만9000명으로 지난해 같은 기간보다 104% 증가했으며 전북 연안여객선 전체 이용객도 전년 대비 27% 늘었다.
장자도에서 관리도, 방축도, 명도, 말도를 잇는 항로는 지난 5월부터 운항 횟수가 평일 2회에서 3회, 주말 3회에서 4회로 확대되면서 관광객 증가에 힘을 보태고 있다.
이번 추경 편성으로 하반기에도 반값 운임 지원이 이어지며 지원 대상 항로에서는 전산매표시스템을 통해 승선권을 구입하면 할인 혜택이 자동 적용된다.
고군산군도는 관광 기반시설 확충도 속도를 내고 있다. 지난 6월 말도~보농도, 보농도~명도, 명도~광대도, 광대도~방축도를 연결하는 총연장 1356m의 해상 인도교가 임시 연결되면서 8.64㎞ 트레킹 코스와 연계한 도보 관광 명소로 주목받고 있다.
도와 군산시는 문화체육관광부 공모사업인 'K-관광섬 육성사업'을 통해 2027년까지 해안탐방로와 숙박·휴게시설, 방축도 캠핑장 등을 조성하고 있으며 2028년까지 선유도해수욕장 일원에 미디어맵핑 등 야간관광 시설을 구축해 체류형 관광섬으로 육성할 계획이다.
김철태 전북자치도 새만금해양수산국장은 "고군산군도 해상 인도교 개통은 전북 도서 관광의 새로운 전환점이 될 것"이라며 "안정적인 운임 지원과 관광 인프라 관리로 관광객들이 안전하고 편안하게 고군산군도를 찾을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com