전북교육청, 2027학년도 대입 수시 집중상담 운영…수험생 맞춤형 지원 강화

AI 핵심 요약beta
- 전북특별자치도교육청은 6일 고3 등 대상 수시 대면 집중상담을 운영한다고 밝혔다
- 집중상담은 28일부터 9월 4일까지 전주 진로진학센터와 도내 6개 시 교육지원청에서 진행한다
- 학생·졸업생·학부모 대상 1대1 맞춤 상담을 통해 불안 완화와 지원전략 수립을 돕는다는 방침이다
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진학상담교사 50여명 참여, 학생부·모의평가 분석 통한 수시 전략 제공
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도교육청은 2027학년도 대입 수시모집을 앞두고 고3 학생과 학부모 등을 대상으로 '수시 대면 집중상담'을 운영한다고 6일 밝혔다.
집중상담은 오는 28일부터 내달 4일까지 전주 진로진학센터와 전주, 군산, 익산, 정읍, 남원, 김제 등 도내 6개 시 지역교육지원청에서 진행된다.
이번 상담은 수시 원서접수를 앞두고 학생 개개인의 학교생활기록부와 성적을 분석해 맞춤형 지원 전략을 제시하기 위해 마련됐다. 고3 학생은 물론 졸업생과 검정고시생, 학부모도 참여할 수 있다.
전주 진로진학센터는 평일 오후 4시 10분부터 오후 9시 20분까지 운영하며 8월 29~30일에는 오전 9시부터 오후 5시 40분까지 상담을 진행한다. 6개 시 지역교육지원청도 8월 29일 오전 9시부터 오후 5시 40분까지 상담을 운영한다.
상담 인원은 전주 진로진학센터 280명, 지역교육지원청 120명 등 모두 400명이다. 상담은 1인당 40분씩 진행되며 전북 대입진학지도지원단 진학상담교사 50여 명이 참여한다.
상담 신청은 전북 진로진학 누리집에서 가능하며 상담 희망일 기준 4주 전부터 예약할 수 있다. 상담 기간 중 1인 1회 신청할 수 있으며 전주 진로진학센터는 회차별 사전예약 외에 현장접수 1명을 별도로 운영한다.
상담 참가자는 학교생활기록부와 수능 모의평가, 전국연합학력평가 성적자료 등을 준비해야 하며 상담 시작 10분 전까지 접수증을 지참해 등록해야 한다.
도교육청은 이와 함께 도내 14개 지역교육지원청에서 운영 중인 지역별 상시 대면·화상 진학상담도 집중상담 기간 동안 계속 운영할 예정이다.
최은이 중등교육과장은 "수시 원서접수를 앞두고 전문가와의 1대1 심층상담은 수험생과 학부모의 불안감을 줄이고 자신에게 맞는 지원전략을 세우는 데 도움이 될 것"이라며 "실질적이고 신뢰도 높은 진학지원 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com