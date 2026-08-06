진안군, 마이산 북부 탐방 미션 운영…족욕·맨발걷기 연계

AI 핵심 요약beta
- 진안군이 6일 마이산 북부에서 체험형 관광 미션 프로그램을 운영한다고 밝혔다
- 프로그램은 10월30일까지 주4회 진행되며 참가자가 5개 미션 중 3개 이상 수행하면 경품 추첨에 참여할 수 있다
- 경품으로 진안고원몰 특산품과 LED 키캡·양우산·손선풍기·수건 등이 제공되며 프로그램은 11월8일까지 계속된다
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미션 3개 이상 수행 경품 증정, 특산품·키캡·손선풍기 등 다양한 혜택 제공
[진안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 진안군이 마이산 북부 관광자원을 활용한 체험형 관광 활성화를 위해 '2026 퐁당퐁당 족욕소풍' 연계 탐방 미션 프로그램을 운영한다고 6일 밝혔다.
'빠망이의 힐링일기-행복조각을 찾아서'를 주제로 열리는 이번 프로그램은 10월 30일까지 매주 목요일부터 일요일 오전 11시부터 오후 5시까지 마이산 북부 관광단지 일원에서 진행된다. 월 선착순 150명을 대상으로 운영된다.
프로그램은 마이정원, 야외족욕장, 맨발걷기길 등 신규 관광자원을 자연스럽게 체험할 수 있도록 구성됐다.
참가자는 마이정원 빠망이 조형물 인증사진 촬영과 SNS 게시, 사양제 맨발걷기길 퀴즈 풀이, 야외족욕 체험, 보드게임·캐치볼·배드민턴 등 체험, 마이산 북부 상가 또는 관광시설 5000원 이상 이용 영수증 제시 등 5개 미션 가운데 3개 이상을 수행하면 된다.
참여를 희망하는 방문객은 마이산 관광정보센터 또는 야외족욕장 운영본부에서 리플릿을 받은 뒤 미션을 수행하고 운영본부에서 확인을 거쳐 경품 추첨에 참여할 수 있다.
경품은 진안고원몰 특산품(10명)을 비롯해 LED 빠망 키캡(60명), 3단 양우산(30명), 냉각 손선풍기(30명), 수건(20명) 등이 제공된다.
'2026 퐁당퐁당 족욕소풍'은 오는 11월 8일까지 매주 목요일부터 일요일까지 운영된다.
gojongwin@newspim.com