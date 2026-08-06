대한체육회, 국제경기대회 포럼 성료…국제대회 유관기관 간 협력 네트워크 강화

AI 핵심 요약beta
- 대한체육회는 5일부터 6일까지 서울서 국제경기대회 포럼을 개최했다
- 포럼에 국내 체육단체·지자체 등 90개 기관 180여명이 참석해 국제대회 유치·운영 실무 정보를 공유했다
- 국제대회 운영 특강·사례 발표 등으로 유치 역량과 기관 간 협력 강화에 기여하고 국가 스포츠 경쟁력 제고를 목표로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=대한체육회가 원활한 국제대회 개최를 위해 개최한 포럼을 성료했다.
대한체육회는 지난 5일부터 6일까지 양일간 서울 송파구 호텔 파크하비오 그랜드볼룸에서 제8회 국제경기대회 포럼을 개최했다.
이번 포럼에서 국제대회의 국내 유치·개최 업무를 담당하는 체육단체와 지방자치단체 등 약 90개 기관에서 180여 명의 관계자가 참석했다. 대한체육회TV 유튜브 채널을 통해 행사 전 과정을 생중계했다.
올해로 8회를 맞은 이번 포럼은 2019년 처음 시작된 이후 국제대회 유치·개최 관계자들의 실무 역량 강화와 기관 간 협력 확대에 기여해왔다. 문화체육관광부와 국민체육진흥공단의 재정 후원으로 열린 이번 포럼은 국제대회 운영 실무 특강과 사례 중심의 발표를 통해 현장에서 활용할 수 있는 실질적인 정보를 제공하는 데 중점을 두었다.
이번 포럼에서는 국제대회 유치·개최 역량 강화를 위한 다양한 실무 세션이 운영됐다. 이와 함께 국제올림픽위원회(IOC)의 정책 소개, e스포츠 대회 개최·운영 전략, 해외 개최 국제대회 옵서버 프로그램 참가 사례 발표를 통해 국제대회 유치의 최신 동향과 실무 노하우를 공유했다.
대한체육회는 앞으로도 체육단체와 지방자치단체, 유관기관을 대상으로 국제대회 유치·개최에 필요한 실질적인 교육과 정보를 지속적으로 제공함으로써 대한민국의 국제대회 유치·개최 역량을 더욱 강화하고 국가 스포츠 경쟁력 강화에 앞장설 계획이다.
willowdy@newspim.com