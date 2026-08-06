장수군, 외국인 계절근로자 이동출입국 서비스 운영

AI 핵심 요약beta
- 장수군이 6일 외국인 계절근로자 이동출입국 서비스를 운영했다.
- 전주출입국과 협력해 지문등록 등 등록 절차를 현장에서 처리했다.
- 이동 시간과 비용을 줄여 농번기 인력 공백을 최소화했다.
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등록서류 단체 접수 지원, 농번기 영농 공백 최소화·행정편의 향상
[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군은 외국인 계절근로자의 편의를 높이고 농번기 농가의 인력 운영 부담을 줄이기 위해 이동출입국 서비스를 운영하고 있다고 6일 밝혔다.
외국인 등록은 일정 기간 이상 국내에 체류하는 외국인이 반드시 이행해야 하는 절차로 등록을 마쳐야 외국인등록증 발급 등 안정적인 체류가 가능하다.
군은 올해 처음으로 전주출입국·외국인사무소와 협력해 지역 내 외국인 계절근로자를 대상으로 이동출입국 서비스를 운영하고 있다.
이 서비스는 출입국사무소 직원이 장수군을 직접 방문해 외국인 계절근로자의 지문등록 등 외국인 등록 절차를 현장에서 처리하는 방식이다.
기존에는 근로자와 고용주가 전주출입국·외국인사무소를 직접 방문해야 했지만 현장 서비스를 통해 이동에 따른 시간과 비용을 줄이고 농번기 영농 공백도 최소화할 수 있게 됐다.
군은 등록 서류를 단체로 접수해 절차를 체계적으로 진행하며 근로자와 농가의 시간적·경제적 부담을 줄이고 행정 편의도 높이고 있다.
최훈식 장수군수는 "외국인 계절근로자는 농촌 인력난 해소에 중요한 역할을 하고 있다"며 "근로자와 농가 모두가 불편 없이 계절근로자 제도를 이용할 수 있도록 안정적인 농촌 일손 확보와 농업 생산성 향상에 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편 장수군은 앞으로도 외국인 계절근로자가 안정적으로 근무할 수 있는 환경을 조성하고 농가의 인력 수급 부담을 줄이기 위한 현장 중심 행정서비스를 지속적으로 확대할 계획이다.
lbs0964@newspim.com