과천시 '과천공연예술축제' 추진 보고회 개최..."'지팝시티 2.0' 선보인다"

AI 핵심 요약beta
- 과천시는 6일 시청 대강당에서 공연예술축제 추진 보고회를 열었다
- 올해 축제는 9월 18일부터 20일까지 지팝시티2.0 세계관 아래 시민광장 일대에서 열린다
- 공연 횟수와 시민 참여 프로그램을 대폭 확대해 가족 체류형 콘텐츠와 안전 대책을 강화했다
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[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 오는 9월 18일부터 20일까지 사흘간 열리는 '2026 과천공연예술축제'를 앞두고 지난 5일 과천시청 대강당에서 축제 준비 상황 점검을 위한 추진 보고회를 개최했다고 6일 밝혔다.
시에 따르면 이날 보고회에는 과천시와 과천문화재단 관계자를 비롯해 축제 총감독, 과천시의회 의원, 지역 예술인, 시민 등 50여 명이 참석했다. 참석자들은 주요 콘텐츠와 공간 구성, 운영·안전 대책 등을 공유하고 성공적인 축제 개최 방안을 논의했다.
올해 축제는 지난해 처음 선보인 세계관을 발전시킨 '지팝시티 2.0'을 중심으로 운영된다. '떠다니다(Floating)'를 콘셉트로 과천시민광장과 시민회관 일대를 하나의 연출 공간으로 조성하며 지팝빌리지를 구축해 공연·체험·휴식이 어우러진 공간을 제공한다.
특히 올해는 축제의 정체성을 강화하기 위해 공식 공모작과 해외 공연팀을 늘리고 전체 공연 횟수를 지난해보다 두 배 이상 확대하기로 했다.
시민 참여형 프로그램도 대폭 늘어난다. 오는 9월 19일 중앙로와 청사로 일대에서 시민 참여 퍼레이드가 펼쳐지며 기존 '시민 한마당 잔치'를 개편한 '과천집합쇼' 참여 팀을 6개 팀으로 확장한다.
이 밖에도 어린이 프로그램 '지팝놀이터', 지팝마켓, 파머스마켓 등 가족 단위 방문객을 위한 체류형 콘텐츠를 함께 운영한다. 관람객 편의와 안전을 위해 우천 대비 시설물 확충 등 현장 환경도 종합 점검할 계획이다.
신계용 과천시장은 "'지팝시티' 세계관을 한층 확장해 공연 콘텐츠와 시민 참여 프로그램을 한층 강화했다"며 "개막 전까지 안전관리와 운영 전반을 꼼꼼히 점검해 시민 모두가 안심하고 즐길 수 있는 축제를 만들겠다"고 전했다.
'2026 과천공연예술축제'의 세부 프로그램과 출연진 정보는 축제 공식 누리집과 SNS를 통해 순차적으로 공개될 예정이다.
1141world@newspim.com