익산시, 동물의약품 규제자유특구 본격 추진…11개 기업 투자협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 익산시는 6일 전북도·정읍시·기업 11곳과 동물의약품 규제자유특구 업무협약을 체결했다
- 익산·정읍 일원 3.03㎢가 특구로 지정돼 2030년까지 274억 원을 투입하고 익산시는 2.00㎢ 핵심사업을 맡는다
- 익산시는 동물용 첨단 신약 심사 간소화와 맞춤형 백신 확대 실증을 통해 신약 개발 기간·비용 절감과 축산농가 피해 감소를 기대하고 있다
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연구개발부터 생산까지, 첨단 신약·맞춤형 백신 실증 추진
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 전북특별자치도와 정읍시, 동물의약품 전문기업 11곳과 '전북 차세대 동물의약품 규제자유특구' 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다.
이번 협약은 지난 6월 30일 규제자유특구 지정 이후 참여 기업에 대한 투자보조금 지원과 임대료 감면 등을 연계해 특구 조성을 본격화하기 위해 마련됐다.
이날 전북자치도청에서 열린 협약식에는 최정호 익산시장과 이원택 전북도지사, 이학수 정읍시장, 특구 참여기업 대표 등이 참석했다.
규제자유특구는 신기술을 보유한 기업들이 각종 규제로 제품 개발에 어려움을 겪지 않도록 일정 지역에서 규제를 완화하고 실증 연구를 지원하는 제도다. 특구는 익산과 정읍 일원 3.03㎢에 지정됐으며 2030년까지 총사업비 274억 원이 투입된다. 이 가운데 익산시는 전체 면적의 약 3분의 2인 2.00㎢를 맡아 핵심 사업을 추진한다.
시는 동물용 첨단 신약의 안전성과 효능 검증을 위한 심사 절차 간소화 실증과 전염병에 신속하게 대응하는 맞춤형 백신(자가백신) 품목 확대 실증사업을 중점 추진할 계획이다. 동물용 의약품 독성시험 면제 실증은 정읍시에서 진행된다.
익산은 동물의약품 효능·안전성 평가기관과 신약 시제품 생산시설을 모두 갖춘 국내 유일의 거점도시로 특구 운영을 통해 신약 개발 기간과 비용 절감, 관련 기업 유치가 더욱 활발해질 것으로 기대하고 있다.
또 맞춤형 백신 개발 기반이 마련되면 신종 가축 전염병에 신속하게 대응할 수 있어 축산농가 피해를 줄이고 항생제 사용 감소에도 도움이 될 것으로 전망된다.
최정호 익산시장은 "규제자유특구의 성공은 기업의 적극적인 참여가 무엇보다 중요하다"며 "연구개발부터 실증, 생산, 사업화까지 이어지는 산업생태계를 구축해 익산을 대한민국 동물 헬스케어 산업의 중심도시로 성장시키겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com