장흥군, 국립국악원 연희판 27일 무대…권원태 명인 줄타기 출연

AI 핵심 요약beta
- 장흥군은 27일 장흥문화예술회관서 전통연희 공연을 무료로 개최했다
- 공연은 국립국악원 공모 선정작으로 악·가·무·희가 어우러진 3장 구성이다
- 국가무형유산 남사당놀이 이수자 권원태 명인이 줄타기를 선보이며 4세 이상 무료 관람이다
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[장흥=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 장흥군이 국립국악원 공모사업에 선정된 전통연희 공연 '흥으로 잇는 세상'을 무료로 선보인다.
장흥군은 오는 27일 장흥문화예술회관 대공연장에서 연희판 '흥으로 잇는 세상'을 개최한다고 밝혔다.
이번 공연은 국립국악원의 '2026 국악을 국민속으로' 공모사업 선정작으로 이야기·음악·노래·춤·놀이가 어우러진 악·가·무·희 종합예술 형식을 따른다.
공연은 총 3장으로 짜여 있다. 1장 '신명'에서는 문굿과 비나리로 판의 안녕을 기원하고 2장 '팔도연희난장'에서는 황해도 사자놀이를 비롯해 경기·충청권 버나·살판 등 지역별 전통기예가 이어진다. 3장 '화합'에서는 각 도 예인들이 함께 하는 판굿으로 마무리된다.
특히 국가무형유산 남사당놀이 이수자인 권원태 줄타기 명인이 출연해 줄타기 무대를 펼친다. 권 명인은 줄 위에서 재담과 다양한 기예를 선보이며, 해학과 기교가 결합된 전통 연희의 진수를 보여줄 것으로 기대된다.
관람료는 전석 무료이며 4세 이상이면 누구나 입장할 수 있다. 티켓 예매는 8월 5일 오전 10시부터 장흥문화예술회관 현장과 인터넷 티켓링크를 통해 가능하다. 공연 문의는 장흥문화예술회관으로 하면 된다.
장흥군 관계자는 "한국 전통을 체험할 수 있는 무대로 많은 군민의 관심과 참여를 바라며 앞으로도 다양한 장르의 공연을 지속적으로 개최할 계획"이라고 밝혔다.
ej7648@newspim.com