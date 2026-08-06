청년이음전주 '온담키친' 운영…1인 가구 청년 건강한 식생활 지원

AI 핵심 요약beta
- 전주시는 6일 1인 가구 청년 특화 프로그램 온담키친을 운영한다고 밝혔다
- 온담키친은 요리교육으로 건강한 집밥·저비용 고영양 식단·제철 식재료 활용 등 식생활 개선을 돕는 프로그램이다
- 참가 청년들이 만든 음식을 고립·은둔 청년에게 나누며 혼밥으로 인한 고립감을 줄이고 지역 청년 관계망을 형성하도록 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
요리교육·소셜다이닝·나눔활동 연계, 건강한 식습관과 청년 관계망 형성
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 청년이음전주에서 1인 가구 청년을 위한 특화 프로그램 '온담키친'을 운영한다고 6일 밝혔다.
이번 사업은 전북청년허브센터가 주관한 '2026 전북청년 1인 가구 식생활 개선 요리교실' 공모사업 일환으로 1인 가구 청년의 불균형한 식습관을 개선하고 건강한 식생활 문화를 확산하기 위해 마련됐다.
청년이음전주는 기존 '온기프로젝트'를 기반으로 청년 간 지속적인 교류를 위한 소셜다이닝과 나눔 활동을 접목한 '온담키친'을 새롭게 선보인다.
프로그램은 청년들이 쉽고 건강한 식사를 직접 준비할 수 있도록 실생활 중심의 요리 교육을 지원하는 것이 특징이다. 건강한 집밥 만들기, 저비용·고영양 식단 실습, 제철 식재료 활용법, 식생활 관리 교육 등으로 운영된다.
특히 참가자들이 함께 만든 음식을 고립·은둔 청년과 자립준비 청년 등에게 나누는 활동도 진행해 나눔의 가치를 실천하고 지역사회 구성원으로서 소속감을 높일 수 있도록 기획됐다.
시는 이번 프로그램을 통해 혼밥 문화로 인한 사회적 고립감을 줄이고 지속적인 교류와 연대로 건강한 청년 관계망 형성을 기대하고 있다.
이상숙 전주시 청년정책과장은 "1인 가구 청년들은 외식과 배달음식 의존도가 높아 영양 불균형과 경제적 부담을 함께 겪는 경우가 많다"며 "온담키친을 통해 건강한 식습관을 기르고 음식을 매개로 한 나눔과 교류를 경험하며 지역에서 안정적인 삶을 이어가길 바란다"고 말했다.
한편 '온담키친'은 전북권에 거주하는 만 18~39세 청년을 대상으로 운영되며 자세한 내용은 전주시 청정지대 누리집과 청년이음전주 공식 사회관계망서비스(SNS)에서 확인할 수 있다.
lbs0964@newspim.com