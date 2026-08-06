[핌in현장] 스트레이키즈, 이유 있는 자신감…"이것저것 다 해내는 활동 할 것"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 스트레이키즈가 새 앨범에 '이유있는 자신감'을 가득 담아냈다.

스트레이키즈는 6일 서울 영등포구에 위치한 콘래드 서울에서 새 앨범 '디스 앤드 댓(THIS & THAT)' 발매 기념 언론 간담회가 열고 "이것저것 다 해내는 저희 컴백 활동을 지켜봐주셨으면 좋겠다"라고 밝혔다.

이번 앨범 동명 타이틀곡은 그룹의 칠(Chill)하고 쿨(Cool)한 무드를 극대화 한 힙합 장르 기반의 곡이다. 원하는 게 무엇이든 '이것저것 다' 해내는 이들의 준비된 여유와 자신감을 담아냈다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 보이그룹 스트레이 키즈 멤버들이 6일 오후 서울 영등포구 콘래드 서울에서 열린 미니 앨범 'THIS & THAT' 발매 기념 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.08.06 ryuchan0925@newspim.com

이날 창빈은 "일단 컴백 자체가 너무 오랜만이라 무대 하나하나가 설레는 마음이다. 지난 주에 콘서트가 있었는데, 그때 받은 좋은 에너지를 팬들에게 돌려주고 싶은 마음"이라며 소감을 밝혔다.

방찬은 새 앨범에 대해 "저희가 9년차가 됐다. 데뷔 초부터 다양한 음악 장르를 앨범에 담았다. 이번 '디스 앤드 댓'을 통해서, 앨범명답게 또 새로운 스트레이키즈의 색깔을 준비해봤다"고 설명했다.

창빈은 "이번 타이틀곡에 있어서는 지금까지의 타이틀과는 다르다. 칠하고 여유로운 스트레이키즈의 모습을 담은 곡인 것 같다. '디스 앤드 댓'처럼 앨범에 '이것 저것' 다 잘 한다는 자신감을 담기 위해 노력했다"고 부연했다.

이어 "트랙적인 부분에 있어서 들어보지 못한 독특한 사운드가 실험적이라고 생각했다. 조금은 지저분하게 들릴 수 있는 사운드에 비해 단조로운 가사로 쉽게 다가가려고 했다. 미국에서 작업을 했을 때부터 타이틀이라고 생각했다. 이 곡을 작업하면서 곡이 빠르게 나왔고, 흥얼거리면서 춤을 만들게 되는 모습을 보면서 멤버들도 좋아해 줄 거라고 생각했는데, 멤버들 반응이 좋아서 타이틀곡이라는 확신이 섰다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 보이그룹 스트레이 키즈 멤버들이 6일 오후 서울 영등포구 콘래드 서울에서 열린 미니 앨범 'THIS & THAT' 발매 기념 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.08.06 ryuchan0925@newspim.com

스트레이키즈는 정식 컴백에 앞서 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에 신보에 대한 이야기를 직접 들려주는 영상을 게재한 바 있다. 멤버들은 새 앨범, 그리고 타이틀곡에 대해 "새로운 시도를 많이 한 앨범"이라고 강조하기도 했다.

곡 작업 전반에 참여한 한은 "안전한 선택을 할 수 있지만, 매번 앨범을 만들 때 도전적인 걸 하는 이유는 그게 더 재미있기 때문"이라며 "도전을 하면서 걸어가는 길 안에서 분명 힘든 것도 있고, 변수도 있기 마련이다. 그럼에도 배우는 게 많다. 그래서 매번 새로움을 택하게 되는 것 같다"고 답했다.

이들은 전 세계 아티스트 최초로 미국 빌보드의 메인 차트인 '빌보드 200'에서 8주 연속 1위라는 경이로운 기록을 썼다. 신기록을 세운 만큼, 새 앨범으로 기대하는 성과 역시 있을 터.

승민은 "저희가 매 앨범을 준비하거나, 프로젝트를 준비할 때 성과를 잡고 준비하진 않는다. 항상 최선을 다하는 진심을 팬들에게 보여드리고 들려드리기 위해 노력하고 있다. 이번에도 그에 걸맞은 결과가 따라와줬으며 하는 바람은 있다. 많은 리스너들에게 저희 마음이 닿길 바란다"라고 전했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 보이그룹 스트레이 키즈 멤버들이 6일 오후 서울 영등포구 콘래드 서울에서 열린 미니 앨범 'THIS & THAT' 발매 기념 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.08.06 ryuchan0925@newspim.com

최근 김정섭 성신여자대학교 문화산업예술학과 교수가 발표한 논문에 따르면, 누적 음반 판매량 1000만장을 돌파한 그룹에 스트레이키즈 역시 이름을 올렸다.

한은 "언제나 스트레이키즈라는 팀은 스스로의 이야기를 음악에 녹여내고, 그것들을 다양한 콘텐츠로 풀어내며 팬들과 함께 오래 갈 수 있는 멋진 그룹이 되고 싶다"고 강조했다.

최근 가요계에서 큰 이슈가 바로 방탄소년단의 '그래미 어워드' 출품 거부이다. 그래미에서 내년 시상식에 '베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스' 부문을 신설했다.

신설 후 방탄소년단이 유력 수상 후보로 꼽혔으나, 이 부문이 K팝을 비롯해 일본의 J팝, 중국의 C팝 등 하나 이상의 아시아 국가 언어를 유의미하게 사용한 작품을 대상하며, 가사 대부분이 영어로 쓰인 작품은 심사 대상에서 제외돼 논란이 일었다. 그로 인해 스트레이키즈가 또 다른 수상 유력 후보로 거론되고 있다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 보이그룹 스트레이 키즈 멤버들이 6일 오후 서울 영등포구 콘래드 서울에서 열린 미니 앨범 'THIS & THAT' 발매 기념 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.08.06 ryuchan0925@newspim.com

승민은 "저희는 매 앨범에 하고 싶은 이야기와 색깔을 담아가고 있다. 전 세계적으로 K팝이라는 큰 장르가 사랑을 받는 것에 대해 너무나도 감사함을 느끼고 있다. 음악의 힘을 다시 한 번 깨닫게 되는 것 같다. 음악이라는 매개체가 많은 사람들에게 좋은 영향력을 끼치고 있다고 생각한다. 저희는 앞으로 써내려 가고, 지금 걸어가고 있는 음악을 들려드릴 수 있도록 노력할 것"이라고 답했다.

현진은 "수상 결과나 기록을 목표로 잡고 활동한 적이 없다. 이번 앨범도 똑같이, 그냥 이것저것 다 할 수 있는 앨범을 많은 사람들에게 보여주고 싶고, 증명하고 싶다. 이게 저희에게는 가장 큰 목표이자 꿈이기 때문에, 팬들이 만족하고 행복해 하는 것을 최우선으로 하고 있다"고 덧붙였다.

1998년생인 멤버 리노는 군 입대를 앞두고 있는 나이가 됐다. 리노의 군 입대 후 스트레이키즈는 완전체 활동에 공백이 생기게 됐다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 보이그룹 스트레이 키즈 멤버들이 6일 오후 서울 영등포구 콘래드 서울에서 열린 미니 앨범 'THIS & THAT' 발매 기념 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.08.06 ryuchan0925@newspim.com

리노는 "국방의 의무는 당연하다고 생각하고 있다. 부름을 받으면 주어진 의무를 성실히 행할 예정"이라며 "군백기 이후 앨범 활동에 대해 자세히 이야기한 건 없지만, 확실한 건 다시 모일 거라고 생각한다. 이번 콘서트를 하면서 느꼈지만, 저희를 기다리는 팬들이 너무 많다. 군대를 다녀오고 나서도 팬들의 사랑에 보답하고 있다. 잠시만 기다려주시면 금방 돌아올 것"이라고 답했다.

끝으로 스트레이키즈는 "지금까지 저희가 익살스럽고, 강렬하면서도 에너지 넘치는 모습을 보여드렸다고 생각한다. 이번 앨범에서는 조금 더 여유로워지고 능숙한 모습을 보여드리려고 했다. 앞으로도 스트레이키즈의 새로움을 위해 노력할 것"이라며 "저희가 잘할 수 있는 걸 계속 찾고 도전하는 그룹이 될 것"이라고 전했다.

오는 7일 오후 1시에 발매되는 스트레이키즈의 새 앨범 '디스 앤드 댓'에는 동명 타이틀곡을 포함해 '런 잇(RUN IT)', '애프터 유(After You)', '파밍(FARMING)', '아이 두(I Do)', '웨이 아웃(Way Out)', '그날'과 타이틀곡 페스티벌 버전까지 총 8곡이 수록된다.

alice09@newspim.com