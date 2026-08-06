익산시, 시민 참여 정책 플랫폼 가동…백제역사문화 활용 정책 발굴

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 8일 시민 참여형 플랫폼 익산 시민아카데미를 개강한다고 밝혔다
- 7개 팀이 백제 역사문화 활용 관광·지역경제 활성화 정책을 9월까지 발굴한다
- 워크숍·견학·자문·발표 등을 거쳐 우수 정책은 시정에 반영·후속사업과 연계할 계획이다
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백제역사문화 관광 발굴, 우수 제안 시정 반영·후속 사업 연계
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 오는 8일 시민 참여형 플랫폼 '2026 익산 시민아카데미'를 개강한다고 6일 밝혔다.
올해로 17년째를 맞은 익산 시민아카데미는 지역 현안을 시민의 시각에서 분석하고 실현 가능한 정책으로 발전시키는 참여 프로그램이다.
이번 아카데미에는 7개 팀이 참여해 '백제 역사문화자원을 활용한 관광·지역경제 활성화'를 주제로 오는 9월까지 정책 발굴 활동을 진행한다.
참가자들은 백제 역사문화자원을 관광 콘텐츠로 확장하고 지역 상권 활성화와 일자리 창출, 체류형 관광으로 연계할 수 있는 정책과제를 마련할 계획이다.
개강식과 1차 워크숍은 오는 8일 고도한눈애(愛) 세계유산센터에서 열린다. 시민과 시의원, 공무원, 전문가, 토론 촉진자 등이 참석해 운영 방향을 공유하고 익산시의 백제 역사문화자원 활용 사업을 살펴본다.
이와 함께 '고지도로 읽는 금마 이야기'를 주제로 한 전문가 특강과 지역 현안을 분석하고 정책 아이디어를 도출하는 참여형 워크숍도 진행된다.
시는 오는 9월까지 워크숍과 선진지 견학, 전문가 자문, 프로젝트 발표대회, 민관 실현회의 등을 운영해 정책의 완성도와 실행력을 높일 방침이다. 우수 정책과제는 관련 부서와 협업을 거쳐 시정에 반영하거나 후속 사업과 연계하는 방안도 검토할 예정이다.
김강희 정책개발담당관은 "익산 시민아카데미는 시민이 지역의 미래를 함께 설계하는 정책 주체로 참여하는 의미 있는 과정"이라며 "시민의 창의적인 제안이 백제 역사문화자원의 가치를 높이고 관광과 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com