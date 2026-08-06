순창발효테마파크, 초등돌봄 연계 체험 확대…발효문화 교육

AI 핵심 요약beta
- 전북 순창발효관광재단은 6일 초등학생 대상 발효문화 체험프로그램을 운영했다고 밝혔다
- 프로그램은 관내 15개 초등학교 학생 400여명을 대상으로 발효전시·놀이관 투어와 쿠킹체험, 미생물 교육 등으로 진행됐다
- 재단은 학교와 지역사회가 함께하는 학교 밖 교육모델로서 학생들이 순창 발효문화를 이해하고 지역 애정을 키우는 계기가 될 것으로 기대했다
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교육부 초등돌봄 공모사업 연계, 학교 밖 체험학습 공간 활용·지역교육 활성화
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창발효관광재단은 여름방학을 맞아 순창발효테마파크에서 지역 초등학생을 대상으로 발효문화 체험프로그램을 운영한다고 6일 밝혔다.
이번 프로그램은 순창교육지원청이 교육부 '방학 중 초등돌봄 우수모델' 공모사업에 선정됨에 따라 학교 밖 교육공간인 순창발효테마파크를 활용해 학생들이 발효의 원리와 지역문화를 체험할 수 있도록 마련됐다.
프로그램은 관내 초등학교 15곳 학생 400여 명을 대상으로 학교별 일정에 맞춰 순차적으로 진행된다.
주요 프로그램은 발효전시관과 발효놀이관 투어, 발효 쿠킹체험, 미생물과 발효 원리 교육 등으로 구성됐다. 학생들은 전시와 놀이, 체험을 연계한 참여형 콘텐츠를 통해 발효를 직접 보고 만들며 순창의 발효문화를 자연스럽게 익히게 된다.
재단은 이번 사업이 학교와 지역사회가 함께하는 학교 밖 교육모델로서 순창발효테마파크의 전시·체험 인프라를 활용한 현장 중심 체험학습 기회를 제공하는 데 의미가 있다고 설명했다.
선윤숙 순창발효관광재단 대표는 "순창발효테마파크는 발효를 보고 즐기는 공간을 넘어 직접 배우고 체험하는 교육공간"이라며 "이번 프로그램이 학생들에게 순창의 발효문화를 이해하고 지역에 대한 애정과 자긍심을 키우는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com