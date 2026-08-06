최주만 전주시의회 의장, 전북시군의회의장협의회장 추대

AI 핵심 요약beta
- 최주만 전주시의회 의장이 6일 전북시군의회의장협의회 회장에 추대됐다
- 최 회장은 2년간 전북 시군의회 대표로 지역 현안 해결과 지방자치 실현에 나서겠다고 밝혔다
- 협의회는 김충영·이현기 의장을 상임부회장에, 한명숙·성중기 의장을 감사에 추대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
상임부회장 김충영·이현기, 감사 한명숙·성중기 추대…전북 현안 공동 대응
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 최주만 전주시의회 의장이 6일 전북특별자치도 시·군의회를 대표하는 전북특별자치도시군의회의장협의회 제10대 전반기 회장에 추대됐다.
전북특별자치도시군의회의장협의회는 이날 전주시의회에서 제298차 월례회 및 임시총회를 열고 최 의장을 협의회장으로 선출했다고 밝혔다.
최 회장은 앞으로 2년간 전북지역 시·군의회 의장을 대표해 정부와 연계한 지역 현안에 대한 의견을 제시하고 지역 간 소통과 협력을 바탕으로 전북 공통 현안 해결과 실질적인 지방자치 실현을 위한 역할을 수행하게 된다.
최주만 회장은 "전북 시·군의회가 긴밀히 소통하고 협력해 도민이 체감하는 정책을 추진하고 지역의 주요 현안을 선제적으로 해결해 전북특별자치도 발전을 이끌겠다"고 말했다.
이날 협의회는 상임부회장에 김충영 익산시의회 의장과 이현기 부안군의회 의장을, 감사에는 한명숙 남원시의회 의장과 성중기 완주군의회 의장을 각각 추대했다.
lbs0964@newspim.com