마사회 영남본부, 부산·경남 소셜임팩트 기업 육성…성과 기반 지원 체계 도입

AI 핵심 요약beta
- 한국마사회 영남지역본부가 6일 부산·경남 소셜임팩트 기업 육성 사업을 시작했다.
- 모두의경제·사회혁신연구원과 협약하고 사업기부금 9000만원을 전달했다.
- 성과기반 지원체계를 도입해 10곳에 맞춤형 성장지원을 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 한국마사회 영남지역본부가 부산·경남 사회문제 해결을 위한 민간 소셜임팩트 기업 발굴·육성에 나서며 성과기반 지원체계를 도입해 지역 사회적 가치 창출을 본격화했다.
영남지역본부는 모두의경제 사회적협동조합, 사단법인 사회혁신연구원과 함께 '2026년 부산·경남 소셜 임팩트 렛츠런' 업무협약을 체결하고 지역 소셜임팩트 기업 육성에 나섰다고 6일 밝혔다.
영남지역본부는 협약식에서 부산·경남 소셜임팩트 기업의 성장과 사회적 가치 확산 지원을 위해 총 9000만원의 사업 기부금을 전달했다.
3개 기관은 협약을 통해 고령화, 취약계층 일자리 부족, 돌봄 공백, 환경 문제 등 지역에서 늘어나는 사회문제를 혁신적 비즈니스 모델로 해결하는 민간 대안을 발굴하고 성과 중심 지원체계를 구축하기로 했다.
'2026년 부산·경남 소셜 임팩트 렛츠런' 사업은 부산·경남 지역에 기반을 둔 소셜임팩트 기업 10곳을 선발해 오는 12월까지 맞춤형 성장지원 프로그램을 제공한다.
전달된 기부금은 참여 기업의 초기 사업비, 사회성과 목표 수립 컨설팅, 전문가 멘토링, 지역 인프라·자원 연계, 사회적 가치 측정 및 성과보고 지원 등 성장 역량 강화에 집중 투입된다.
이번 사업의 특징은 단순 일회성 사업비 지원을 넘어 기업이 창출한 정량적 사회성과를 평가해 인센티브를 부여하는 성과기반 지원체계를 도입한 점이다.
참여 기업은 연말 성과보고서를 제출하고 성과공유회에서 추진 결과를 발표하며, 평가 결과에 따라 인센티브를 차등 지급받는다. 최종 우수 기업에는 한국마사회 영남지역본부장상과 한국사회적기업진흥원장상이 수여된다.
모집 대상은 디지털·AI, 일자리 창출 및 지역 고용 활성화, 통합돌봄, 다문화·이주민, 로컬 분야 등에서 사회적 가치를 창출하는 부산·경남 소셜임팩트 기업 10곳이다. 신청 자격은 부산·경남 지역 소셜캠퍼스 온 멤버십 기업 또는 한국사회적기업진흥원 사회적기업 창업지원사업 참여팀으로 한정된다.
마사회 영남지역본부 관계자는 "이번 사업이 부산·경남 혁신 소셜기업의 성장 동력을 제공하는 동시에 기업이 창출한 사회적 가치가 객관적으로 검증되고 이에 기반해 보상이 이뤄지는 선순환 생태계를 조성하는 계기가 될 것"이라고 말했다.
news2349@newspim.com