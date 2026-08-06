완주군의회, 관광협의회 조례 제정 추진…민관 협력 거버넌스

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- 완주군의회가 6일 관광협의회 조례 제정 위한 현장 의견 수렴에 착수했다
- 간담회에서 관광협의회 역할·조직·지원 범위 등 논의하며 민관 관광 거버넌스 필요성에 공감했다
- 수렴된 의견과 타 지자체 사례를 반영해 조례안 초안 마련 후 관계 부서 협의와 입법 절차를 진행할 계획이다
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심부건 부의장, 현장 의견 반영한 조례안 마련…지역관광 활성화 제도 기반 강화
[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군의회는 지속 가능한 지역관광 활성화와 민관 협력체계 구축을 위한 관광협의회 조례 제정에 나서며 현장 의견 수렴에 착수했다고 6일 밝혔다.
완주군의회 심부건 부의장은 이날 완주군근로자복지관 2층 휴시네마 커뮤니티실에서 열린 '완주군 관광협의회 설립 및 지원에 관한 조례' 의견수렴 간담회를 주재했다.
완주군과 완주문화관광재단이 마련한 이번 간담회에는 완주 DMO 관계자 20여 명을 비롯해 관광사업자, 완주문화관광재단, 완주군 관계 공무원 등이 참석했다.
참석자들은 관광협의회 설립 필요성과 함께 협의회의 역할과 기능, 운영체계와 조직 구성, 회원 가입 대상 및 참여 기준, 행정·재정적 지원 범위 등을 중심으로 다양한 의견을 제시했다.
또 관광사업자와 주민, 관광 관련 기관·단체가 함께하는 민관 관광 거버넌스를 구축하고 지역 관광 현장의 의견을 정책과 사업에 반영할 수 있는 제도적 기반 마련의 필요성에 공감했다.
심부건 부의장은 "완주 관광의 지속적인 성장을 위해서는 관광사업자와 행정, 관련 기관이 긴밀하게 소통하고 협력할 수 있는 기반이 필요하다"며 "간담회에서 제시된 다양한 현장 의견이 조례에 충실히 반영될 수 있도록 세심하게 검토하겠다"고 말했다.
이어 "관광협의회가 관광정책 제안과 신규 사업 발굴, 민관 협력을 이끄는 지역관광의 중심축으로 자리매김해야 한다"며 "완주만의 특색 있는 관광자원을 발굴하고 지역경제 활성화에 기여할 수 있도록 의회도 적극 지원하겠다"고 강조했다.
한편 심 부의장은 이번 간담회에서 수렴한 의견과 타 지방자치단체 운영 사례를 검토해 조례안 초안을 마련한 뒤 관계 부서 협의와 법제 검토, 입법예고 등 관련 절차를 진행할 계획이다.
bs0964@newspim.com