최미나수, '사사로운 만남추구' MC 출격…직장인 커플 매칭 이끈다

AI 핵심 요약beta
- 최미나수가 13일 공개될 TEO 연애예능 MC로 나섰다.
- 프로그램은 직장인 소개팅 콘셉트의 회사팅 콘텐츠다.
- 최미나수는 솔로지옥5·킬잇으로 존재감을 입증했다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 최미나수가 김태호 PD의 제작사 TEO가 선보이는 신개념 연애 리얼리티 프로그램 '사사로운 만남추구'의 MC로 나선다.
최미나수의 소속사 초록뱀엔터테인먼트는 "최미나수가 TEO의 신개념 연애 리얼리티 프로그램 '사사로운 만남추구'의 MC로 선정됐다"라고 밝혔다.
오는 13일 오후 6시 TEO 유튜브 채널에서 첫 공개되는 '사사로운 만남추구'는 김태호 PD의 제작사 TEO가 '직장인 소개팅'을 키워드로 내세운 신개념 연애 리얼리티 프로그램으로, 준비된 직장인들을 위한 합리적인 맞춤형 '회사팅' 콘텐츠다.
'사사로운 만남추구'는 바쁜 일상 속에서도 진정성 있는 만남을 원하는 직장인들을 위해 현실적인 조건과 취향을 반영한 새로운 만남을 주선하고, 회사의 이름을 걸고 회사 대 회사로 만난 2030 직장인 싱글남녀 6인의 대담한 리얼 커플 매칭 스토리를 담는 만큼, 솔직하고 당당한 매력과 센스 넘치는 입담을 갖춘 최미나수가 프로그램과 높은 시너지를 발휘하며 풍성한 재미를 더할 것이 기대된다.
한편, 최미나수는 넷플릭스 예능 '솔로지옥5'를 통해 '화제성 1위'이자 '완판 아이콘'으로 떠올랐으며, 최근 종영한 tvN 예능 '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'에서는 뛰어난 미션 수행 능력과 자신만의 색깔을 담아낸 스타일링을 선보이며 무궁무진한 가능성과 남다른 존재감을 입증한 바 있다.
moonddo00@newspim.com