李在明要求全力应对持续高温和干旱 确保民众生命安全

纽斯频通讯社首尔8月6日电 韩国总统李在明6日表示，持续高温和干旱天气正对韩国造成严重影响，"过去只在国外媒体上看到的极端高温，如今已成为韩国的现实"。他要求政府保持高度戒备，在高温天气缓解前全面启动应急响应机制，全力保障民众生命安全，最大限度减少灾害损失。

李在明6日在首尔政府大楼中央灾难安全状况室主持召开高温和干旱应对情况检查会议。【图片=KTV截图】

李在明当天在首尔政府大楼中央灾难安全状况室主持召开高温和干旱应对情况检查会议时表示，保障国民生命和安全是政府最重要职责。鉴于韩国近期持续遭遇历史罕见极端高温，庆尚南道梁山市连续多日气温超过40摄氏度，且未来一段时间高温仍可能持续，各中央部门和地方政府要调动一切可用人员和资源，全力做好防灾减灾工作。

李在明要求有关部门重点加强对独居老人、棚户区居民等弱势群体关怀，对无法使用制冷设施的人员主动开展上门走访，进一步完善高温防护措施。

针对户外作业人员安全，他要求严格检查建筑工地等户外作业场所是否落实高温时段停工、轮休等制度，确保各项安全规定落实到位。

在农业、畜牧业、渔业以及基础设施保障方面，李在明要求切实做好牲畜、养殖水产品和农作物防灾工作，同时加强道路、铁路等基础设施安全管理，并密切关注电力供应保障情况。

针对韩国南部地区旱情持续加重，李在明要求提前做好应对准备。他表示，鉴于近期暂无降雨预报，应积极采取替代水源供水、启用抽水设备等措施，确保供水稳定；对于岛屿、山区等尚未普及自来水供应的地区，在实施应急供水等短期措施的同时，还应推进替代水源开发等中长期供水保障方案。

李在明最后强调，要动员一切行政力量，把高温和干旱造成的民众损失降到最低，确保各项应对措施真正取得实效。同时，要切实做好公务员、警察、消防人员和志愿者等一线应急人员的健康和安全保障工作。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社