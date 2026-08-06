진주시, '국가유산 미디어아트 진주성' 개막 준비…안전 관리 등 최종 점검

AI 핵심 요약beta
- 진주시가 14일 진주성 일대서 국가유산 미디어아트 첫 행사를 연다
- 진주성·진주대첩 역사공원에서 9월 6일까지 야간 미디어파사드·인터랙티브 등 12개 콘텐츠를 운영한다
- 진주시는 폭염·우천 대비 안전·교통 대책과 홍보를 강화하며 야간 국가유산 프로그램과 지역 상권 활성화를 기대한다
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여름철 야간 관광·지역 경제 활성화 기대
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 오는 14일 개막하는 '2026 국가유산 미디어아트 진주성'의 첫 행사를 앞두고 콘텐츠 제작과 시설 설치, 안전·교통 관리 등 최종 점검에 속도를 내고 있다.
시는 국가유산청 공모 사업인 '2026 국가유산 미디어아트 진주성'을 오는 14일부터 9월 6일까지 24일간 매일 오후 7시 30분부터 10시 30분까지 진주성과 진주대첩 역사공원 일원에서 개최한다고 6일 밝혔다.
이번 행사는 '가온누리, 진주성도'를 주제로 진주성의 호국 정신과 역사적 가치를 첨단 미디어 기술로 구현해 국가유산의 새로운 감상 방식을 제시한다.
올해 '미디어아트 진주성'은 전국 12개 지역에서 순차적으로 이어지는 국가유산 미디어아트 프로그램의 첫 행사다. 진주시는 공북문과 촉석문의 건물 외벽을 스크린으로 활용한 미디어파사드, 관람객 움직임에 반응하는 인터랙티브 체험, 경관 조명, 포토존 등 총 12개 콘텐츠를 구성했다.
지난해 10개에서 콘텐츠를 늘리고, 인공지능 음성 인식과 라이브스케치 등 시민 참여형 프로그램을 강화했다.
주요 콘텐츠는 공북문 내벽에서 무형유산과 연계한 융복합 미디어파사드 '가온누리 진주', 공북문 외벽의 '법고창신 진주' 재시연, 김시민 장군 동상 오브젝트 매핑 '결의의 빛', 중영 외부 경관 '지혜의 광장', 진주성 잔디밭 체류형 공간과 포토존 '진주의 숨' 등으로 구성된다.
관람객 모습을 실시간 그림으로 표현하는 라이브스케치 '나의 유등, 모두의 하늘', 참여형 경관 '마음의 선'도 함께 운영한다. 촉석루에서는 반응형 인터랙티브 콘텐츠 '촉석의 개화'를 선보이고, 촉석문 내부에는 보이스 인터랙티브 '수호의 얼굴'과 통과형 라이트 경관 '수호의 결'을 설치했다.
촉석문 외벽에서는 미디어파사드 '진주의 결속'을, 진주대첩 역사공원에서는 남강의 흐름과 생태를 빛으로 표현한 몰입형 경관 '빛의 남강'을 운영해 진주성 일대를 야간 미디어 공간으로 연계한다.
개막식은 14일 공북문 앞에서 취타대 공연으로 시작해 진주시립국악관현악단 협연, 진주검무와 미디어아트를 결합한 융복합 공연으로 진행한다. 진주시는 폭염에 따른 장비 과열을 막기 위해 빔프로젝터 보호 함체와 냉방시설을 보강하고, 공북문·촉석문·진주대첩 역사공원 일대 안전과 교통 관리 계획을 점검하고 있다.
우천 등 기상 상황에 대비한 운영 방안과 행사장 안전관리 대책을 마련하고, 관람객 폭염 피해 예방 물품도 준비할 계획이다.
홍보는 공식 SNS, 홍보 영상, 방송 광고, 포스터와 가로등 배너 등을 활용해 진행하며, '2026 진주 국가유산 야행'과 야간관광 특화도시 사업 등과 연계해 여름철 야간 국가유산 프로그램을 이어갈 예정이다. 진주시는 야간 행사로 원도심과 지역 상권에도 유입 효과를 기대하고 있다.
시는 국가유산청 '국가유산 미디어아트 공모 사업'에 전국 지자체 최초로 3년 연속 선정돼 2024년 '온새미로, 진주성도', 2025년 '법고창신, 진주성도'에 이어 올해 세 번째 행사를 연다. 진주성 일대 미디어아트 운영 경험을 기반으로 다른 지자체의 벤치마킹 대상이 되는 등 국가유산 미디어 활용 사례로 평가받고 있다.
시 관계자는 "전국 국가유산 미디어아트의 첫 문을 여는 만큼 콘텐츠 완성도와 안전 관리를 동시에 점검해 진주성의 역사와 첨단 미디어 기술을 결합한 야간 문화 프로그램을 선보이겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com