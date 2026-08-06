강철호 동구청장 "해양수산부 신청사 동구 북항 최종 선정 환영"

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- 부산 동구가 6일 해양수산부 신청사 최종 부지로 선정돼 북항 복합항만지구에 새 청사를 짓게 됐다.
- 복합항만지구는 넉넉한 규모와 인허가 용이성, 교통 여건을 강점으로 인정받아 해양수산 행정·사법·산업 기능 집적 거점으로 평가됐다.
- 해양수산부는 올해 설계비 확보 후 인허가를 거쳐 2030년까지 독립 청사를 완공하고, 동구는 인프라 정비와 정주 환경 조성 지원을 이어가겠다고 밝혔다.
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2030년 신청사 완공 목표, 북항 재개발 가속
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산 동구가 해양수산부 신청사 최종 부지로 선정됐다. 해양수산 행정·사법·산업 기능이 북항 일대에 집적되면서 '글로벌 해양수도 부산'의 핵심 축이 동구로 재편되고 있다.
동구는 해양수산부가 실시한 신청사 부지 공모 결과, 동구 초량동 북항 재개발지역 내 복합항만지구가 새 청사 건립 부지로 최종 선정한 것에 대해 환영한다고 6일 밝혔다.
해양수산부는 남부 해양수도권의 거점 확보와 행정 효율성 강화를 위해 공모를 진행해 왔으며 부지선정 심사위원회 심사를 거쳐 동구 제안을 채택했다.
이번에 선정된 복합항만지구는 공모 대상지 가운데 가장 넉넉한 부지 규모를 갖춰 향후 해양수산 유관 정부기관을 한곳에 모으고, 청사와 관련 시설을 단계적으로 확장하기에 유리한 입지로 평가됐다.
도시관리계획 변경 등 복잡한 인허가 절차를 최소화할 수 있는 점도 해양수산부가 2030년 신청사 건립 목표를 달성하는 데 적합한 '준비된 부지'로 판단하는 데 영향을 줬다.
동구는 KTX 부산역과 부산항 국제여객터미널과 인접한 위치를 내세워 초반부터 유력 후보지로 거론됐다. 철도·항만·도로가 맞물리는 교통 여건이 해양수산 행정과 국제 해운·물류 정책 수행에 적합하다는 점을 강조해 왔다. 해양수산부 새 청사가 들어서면 기존 임차청사와 더불어 북항 일대 행정 기능이 한층 강화될 전망이다.
해양수산부는 새 청사 부지 확정을 계기로 올해 안에 시설 규모를 결정하고 설계비를 확보한 뒤, 설계와 인허가 절차를 거쳐 2030년까지 동구 북항 부지에 독립 청사를 완공할 계획이다. 새 청사는 연면적 5만㎡ 이상 건축이 가능한 1만㎡ 이상 부지를 전제로 검토돼 왔으며 구체적인 건축 규모와 배치 계획은 향후 설계 과정에서 확정된다.
북항 일대는 이미 해양 관련 핵심 기관 입지가 이어지고 있다. 동구에는 지난해 부산으로 이전한 해양수산부 임시청사가 위치해 있고 오는 2028년 옛 부산진역사에 부산해사국제상사법원 임시청사가 들어설 예정이다.
여기에 지난 5월 법인 본점을 부산으로 옮긴 국적 선사 HMM까지 합류하면서, 동구는 해양 행정·사법·산업 기능이 집적되는 거점으로 부상하고 있다.
강철호 동구청장은 "해수부 신청사 유치를 주민 염원과 공무원 조직의 행정 역량이 결합한 성과"라고 평가하며 "청사 완공 시점인 2030년까지 행정적 지원을 이어가고 해양수산부 직원들이 안정적으로 근무할 수 있는 정주 환경을 조성하겠다"고 말했다.
동구는 북항 재개발 사업과 신청사 건립 일정에 맞춰 교통·주거·생활 인프라를 정비하며 해양수산부와 협의를 이어갈 방침이다.
news2349@newspim.com