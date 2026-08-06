Kakao计划明年启动AI商业化 重点布局广告和智能代理服务

纽斯频通讯社首尔8月6日电 韩国互联网企业Kakao 6日在第二季度业绩说明会上表示，公司预计将在今年年底前完成人工智能（AI）服务普及基础建设，并于2027年正式启动AI商业化。公司认为，AI将成为未来推动营收和利润增长的重要动力。

资料图。【图片=KAKAO提供】

Kakao当天公布的财报显示，今年第二季度公司实现营业收入2.0985万亿韩元，同比增长9%；营业利润2770亿韩元，同比增长36%。营业收入和营业利润均创公司单季度历史新高。

财报显示，第二季度Kakao平台业务中，KakaoTalk商务业务Talk Biz实现营业收入6432亿韩元，同比增长12%；其中广告及订阅业务收入3999亿韩元，同比增长14%。Kakao预计，到2028年，AI相关业务收入占Talk Biz业务收入的比重有望达到两位数，AI广告将成为新的收入增长点。

在AI产品方面，Kakao计划于今年年底前将KakaoTalk内AI服务月活跃用户（MAU）提升至1000万人。目前，公司推出的"Kanana in KakaoTalk"用户回访率达到80%；截至第二季度，"ChatGPT for Kakao"累计注册用户已达1300万人。

公司今年下半年将同步推进多项AI项目，并计划将AI交互方式由文字进一步拓展至更加接近真人交流的语音交互。

Kakao还宣布，已确定韩国外卖平台Coupang Eats为AI智能代理（AI Agent）的首个合作伙伴，未来用户可直接在KakaoTalk聊天窗口完成外卖下单。公司计划以外卖服务为起点，逐步将AI智能代理应用拓展至电商、预约、旅游和支付等多个领域。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社