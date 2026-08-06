[핌in현장] 봉준호·박찬욱 뜬다…제22회 제천국제음악영화제 내달 3일 개막

AI 핵심 요약beta
- 제22회 제천국제음악영화제가 9월 3일부터 8일까지 제천에서 열린다.
- 올해 영화제는 역대 최다 45개국 189편과 신설 프로그램을 포함해 관객 소통을 강화했다.
- 봉준호·박찬욱 등 영화계 거장과 배우 안재홍이 참여해 대화 프로그램·시상·홍보를 맡는다.
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[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화와 음악을 함께 즐길 수 있는 국내 대표 음악영화제인 제22회 제천국제음악영화제(JIMFF)가 오는 9월 3일부터 8일까지 충북 제천시 일대에서 열린다.
6일 서울 중구에서 열린 기자회견에서는 올해 개막작과 상영작, 공연 프로그램, 공식 트레일러 등이 공개됐다. 이날 기자회견에는 이장호 공동 조직위원장과 장항준 집행위원장을 비롯해 김초희 감독, 조명진 프로그래머, 김기용 공연실장, 올해 홍보대사 짐페이스(JIMFFACE)인 배우 안재홍이 참석했다.
이장호 공동 조직위원장은 "많은 분들의 관심과 사랑 덕분에 제천국제음악영화제가 어느덧 22회를 맞았다"며 "좋은 영화는 관객을 만나야 비로소 완성된다. 영화제는 그런 만남을 만들어내는 가장 소중한 자리인 만큼 많은 관심과 응원을 부탁드린다"고 말했다.
장항준 집행위원장은 "올해는 45개국 189편으로 역대 최다 작품을 선보인다"며 "관객들과 직접 소통하는 프로그램도 대폭 확대했다"고 밝혔다.
올해 개막작은 2026년 칸국제영화제 '주목할 만한 시선' 부문에 초청된 라피키 파리알라 감독의 '콩고 보이'가 선정됐다. 음악을 통해 삶과 희망을 그려낸 작품으로 영화제의 시작을 알린다.
국제음악영화경쟁 부문에서는 '크레센도', '펑크', '위치 클럽 사탄', '그 도시에서 가장 외로운 남자', '스테이지', '더 모멘트', '용감한 여학생 합창단' 등 장편 7편이 경쟁을 펼친다. 이와 함께 올해 처음 신설된 밤샘 상영 프로그램 '녹턴 스페셜'도 관객들을 만난다.
장항준 집행위원장은 올해 관객과의 대화 프로그램인 '톡 투 유(Talk To You)'에 봉준호 감독과 손석희, 김윤아, 전미도, 이명세 감독 등이 참여한다며 "많이 졸랐다"고 웃음을 지었다.
이어 봉준호 감독과 박찬욱 감독을 초청하게 된 과정도 소개했다. 그는 "두 분 모두 작품뿐 아니라 인간적으로도 배울 점이 많은 분들"이라며 "오랫동안 함께하며 늘 존경해 왔고, 올해는 꼭 영화제에 모시고 싶었다"고 말했다.
또 "봉준호 감독과는 15분 정도, 박찬욱 감독과는 10분 정도 통화했는데 흔쾌히 수락해 주셔서 정말 감사했다"며 "두 분이 함께해 주시는 것만으로도 영화제가 더욱 빛날 것"이라고 밝혔다. 박찬욱 감독은 개막식에서 제천영화음악상 시상자로 나선다.
올해 처음 선보이는 관객 워크숍 '영화의 일생'도 눈길을 끈다. 장 집행위원장은 "영화 현장의 대가들이 직접 관객들과 만나 영화 제작 과정과 현장의 이야기를 들려주는 프로그램"이라며 "영화는 감독 혼자 만드는 것이 아니라 수백 명이 함께 완성하는 집단 지성의 결과물인 만큼 미래 영화인들에게도 의미 있는 시간이 될 것"이라고 설명했다.
기자회견에서는 김초희 감독이 연출한 공식 트레일러도 처음 공개됐다.
김 감독은 "음악영화제라는 틀에만 머무르지 않고 더 많은 사람들이 흥미롭게 볼 수 있는 영상을 만들고 싶었다"고 말했다. 이에 장 집행위원장은 "전 세계 영화제 트레일러에서도 보기 어려운 독특한 영상"이라며 "예술성과 재미를 모두 담아낸 작품"이라고 소개했다.
이날 영화제 홍보대사인 '짐페이스(JIMFFace)' 위촉식도 진행됐다. 올해 홍보대사로 선정된 배우 안재홍은 "권위 있는 영화제의 홍보대사를 맡게 돼 영광"이라며 "낮에는 영화, 밤에는 음악 공연을 즐길 수 있는 제천국제음악영화제만의 매력을 많은 분들과 함께하고 싶다"고 말했다
taeyi427@newspim.com