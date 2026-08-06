포천시, 2026년 을지연습 대비 공무원 역량 강화 교육 실시

AI 핵심 요약beta
- 포천시가 5일 시청 대회의실에서 2026년 을지연습 대비 사전 직무교육을 실시했다고 6일 밝혔다.
- 이번 교육은 접경지역 특성을 반영해 공무원 비상대비·통합대응 역량을 강화하는 데 목적을 뒀다.
- 포천시는 18일~21일 을지연습과 각종 민방위·주민훈련을 통해 실전 대비태세와 안보문화 확산에 주력할 방침이다.
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시는 지난 5일 시청 대회의실에서 2026년 을지연습 대비를 위한 사전 직무교육을 실시했다고 6일 밝혔다.
이번 교육은 접경지역이라는 지역적 특성을 반영해 포천시 공무원들이 실제 비상상황 발생 시 신속하고 체계적인 통합대응체계를 구축하고 비상대비계획의 실효성을 검증함으로써 전시 및 국가비상사태 발생 시 대응 역량을 강화하는 데 목적을 뒀다.
교육에서는 공무원들이 각자의 전시 임무와 역할을 정확히 이해하고 유관기관과의 협조체계를 점검함으로써 실제 상황에서도 대응할 수 있는 실전형 비상대비 역량을 높이는 데 초점을 맞췄다.
참석자들은 실제 전쟁 상황을 가정한 통합상황조치 절차와 전시 현안 과제, 접경지역 특성을 반영한 주민 이동 통합실제훈련 계획, 주민 참여 확대를 위한 홍보 방안 등을 중점적으로 다루며 전시 임무 수행 절차를 숙달했다.
이일선 포천시 시민안전과장은 "을지연습은 국가비상사태에 대비해 대응체계를 점검하고 실전 대응 능력을 높이는 중요한 훈련"이라며 "사전 직무교육을 통해 각자의 임무와 역할을 정확히 숙지하고 철저히 준비해 시민의 생명과 안전을 지키는 비상대비태세 확립에 최선을 다해 달라"고 당부했다.
한편 2026년 을지연습은 8월 18일부터 21일까지 나흘간 실시된다.
연습 첫날인 18일에는 시민 안보의식 제고를 위해 6·25전쟁 사진전과 군 장비 전시회를 운영하고 19일에는 주민 이동 통합실제훈련을 진행한다. 20일 오후 2시에는 포천시 전역에서 전 시민이 참여하는 공습 대비 민방위 대피훈련이 실시될 예정이다.
포천시는 접경지역 특성을 고려한 실전 중심 대비태세 점검을 통해 안보 역량을 한층 강화하고 시민과 함께하는 안보문화 확산에 주력한다는 방침이다.
asj7376@newspim.com