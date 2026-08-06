NH농협 충북본부, 청원생명축제 입장권 6000매 기탁…취약계층에 전달

AI 핵심 요약beta
- 청주시는 6일 NH농협 충북본부가 2026 청원생명축제 입장권 6000매를 기탁했다고 밝혔다.
- 기탁 입장권은 충북사회복지공동모금회를 통해 저소득·문화소외계층에 전달돼 축제 관람을 지원한다.
- 청원생명축제는 10월 2일부터 11일까지 청주시 오창읍 미래지농촌테마공원에서 열린다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시는 NH농협 충북본부가 6일 2026 청원생명축제 입장권 6000매(3000만원 상당)를 기탁했다고 밝혔다. 이번 기탁은 올해 청원생명축제 입장권의 첫 구매이자 첫 기탁으로 축제 성공과 지역사회 나눔문화 확산에 의미를 더했다.
기탁식에는 이장섭 청주시장과 이용선 농협중앙회 충북본부 총괄본부장, 이봉주 NH농협은행 충북본부장 등이 참석했다. 기탁된 입장권은 충북사회복지공동모금회를 통해 지역 저소득 가구와 문화 소외계층에 전달돼 가족과 함께 축제를 즐길 수 있도록 지원할 예정이다.
이용선 총괄본부장은 "지역 이웃들이 축제에서 즐거운 추억을 만들길 바란다"고 말했다.
이장섭 시장은 "NH농협 충북본부의 나눔에 감사드리며 시민 모두가 함께하는 성공적인 축제가 되도록 준비에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
한편 2026 청원생명축제는 오는 10월 2일부터 11일까지 청주시 오창읍 미래지농촌테마공원에서 열린다.
baek3413@newspim.com