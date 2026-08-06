용인특례시장, FPT 하이테크·반도체 R&D 센터 방문…반도체·AI 협력 방안 모색

AI 핵심 요약beta
- 이상일 용인특례시장이 5일 다낭에서 FPT 반도체·AI 시설을 시찰하며 용인·다낭 협력 확대를 모색했다.
- 이 시장은 FPT와 삼성·SK하이닉스 등 용인 반도체 생태계 연계를 통한 칩 테스팅·패키징 투자 협력 의지를 밝혔다.
- 4일에는 주다낭 총영사관을 찾아 베트남 ODA와 다낭시 우호협약 기반의 양 도시 교류·협력 강화를 논의했다.
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 이상일 용인특례시장이 베트남 다낭을 방문해 FPT 그룹의 하이테크·반도체 R&D 센터와 FPT 소프트웨어 컴플렉스를 둘러보고 용인과 다낭 간 반도체·AI 분야 협력 확대 방안을 모색했다.
또 주다낭 대한민국 총영사관을 찾아 두 도시의 교류·협력 강화 방안도 논의했다.
이 시장은 5일 현지 일정에서 다낭 제2소프트웨어파크에 있는 FPT 하이테크·반도체 연구개발(R&D) 센터를 방문해 FPT 그룹 관계자들로부터 반도체와 인공지능(AI) 진흥 전략 설명을 들었다. 이어 베트남 과학기술부 산하 다낭 반도체·AI 센터(DSAC)와 7000여 명이 근무하는 FPT 소프트웨어 컴플렉스도 시찰하며 현지 ICT·첨단산업 생태계를 살폈다.
이 시장은 "FPT 그룹이 한국 기업과의 협력을 적극 모색하고 있다"며 "용인은 삼성전자 기흥캠퍼스를 비롯해 삼성전자 6개 팹, SK하이닉스 4개 팹 등 대규모 반도체 생태계가 조성될 지역인 만큼 FPT와 용인 기업 간 협력 기회가 확대될 것"이라고 말했다. 이어 "특히 FPT의 반도체칩 테스팅·패키징 투자 계획과 관련해 용인시가 협력 지원에 나설 수 있다"고 밝혔다.
전날인 4일에는 주다낭 대한민국 총영사관에서 한정일 총영사와 만나 용인시와 다낭시의 교류·협력 확대 방안을 논의했다. 이 시장은 용인시의 베트남 ODA 사업과 지난 1월 체결한 다낭시 우호협약을 언급하며 총영사관의 지원을 요청했다.
한편 이번 방문에는 장정순 시의회의장, 신나연 시의회 자치행정위원장, 강영웅 시의원 등이 동행했으며 총영사관 면담에는 오중택 선임영사, 윤혜원 영사, KOTRA 다낭무역관장 등이 참석했다.
seraro@newspim.com