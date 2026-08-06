의정부시도시재생지원센터, 풀무원푸드머스와 도시재생사업 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 의정부시도시재생지원센터는 5일 풀무원푸드머스와 도시재생 활성화 업무협약을 체결했다
- 양 기관은 도시재생 프로그램 운영, 주민 역량 강화, 정보 공유와 홍보 협력 등을 추진하기로 했다
- 센터는 공공·민간·주민 협력체계를 확대해 지역 상권 활성화와 지속 가능한 도시재생을 지속 추진할 계획이라고 밝혔다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시도시재생지원센터는 지난 5일 ㈜풀무원푸드머스와 의정부시 도시재생사업 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다.
이번 협약의 주요 내용으로는 ▲의정부시 도시재생사업 활성화를 위한 프로그램 기획 및 운영▲주민 역량 강화와 지역 건강 증진을 위한 연계사업 추진 및 지원▲협력사업 관련 기술적‧학문적 자문 등 사업 활성화 지원▲기관 간 정보 공유 및 홍보 협력 등이다.
최소영 센터장은 "이번 업무협약은 지역사회뿐만 아니라 민간기업과 함께 성장하는 협력 모델을 구축하기 위한 의미 있는 첫걸음"이라며 "풀무원푸드머스와 긴밀히 협력해 침체된 지역 상권과 공동체가 다시 활기를 되찾을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
의정부시도시재생지원센터는 앞으로도 공공과 민간, 지역 주민이 함께하는 협력체계를 확대해 지속 가능한 도시재생 기반을 마련하고 지역 상권 활성화와 지역경제 발전을 위한 사업을 지속 추진할 계획이라고 밝혔다.
asj7376@newspim.com