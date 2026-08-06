'X예절 배우며 성장한 꼬마 선비들'...대전평생학습관 '서당캠프' 성료

AI 핵심 요약beta
- 대전지역 초등학생들이 6일 서당캠프에 참여해 전통문화와 인성을 배우는 시간을 가졌다
- 학생들은 책 묶기·성독·비석치기·다례 등 체험형 프로그램으로 예절과 배려의 가치를 익혔다
- 학부모와 함께 차를 올리며 감사 인사를 전했고, 학습관은 인성·예절교육을 지속 운영하겠다고 했다
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전지역 초등학생들이 전통문화를 체험하며 배움의 의미와 바른 인성을 키우는 시간을 가졌다.
6일 대전평생학습관에 따르면 지역 초등학교 4~6학년 학생 15명이 여름방학 특강 '2026년 인성쑥쑥 서당캠프(禮들아~ 놀자!)'에 참여해 고전과 전통예절을 배우고, 생활 속 존중과 배려의 가치를 익혔다.
이날까지 진행된 이번 캠프는 단순한 전통문화 체험을 넘어 학생들이 선조들의 삶과 지혜를 배울 수 있도록 체험 중심 프로그램으로 운영됐다.
학생들은 입학 고유례(告由禮)와 군자의 다짐을 시작으로 책 묶기, 고전 성독(聲讀), 비석치기, 장명루 만들기, 다례 체험 등 낯선 전통문화를 직접 보고 듣고 손으로 경험하면서 예절의 의미를 되새겼다.
학부모와 함께하는 '존중과 배려' 시간을 통해 학생들은 직접 정성껏 우린 차를 부모님께 올리며 그동안 표현하지 못했던 감사의 마음을 전했다. 차를 받은 학부모들은 자녀의 따뜻한 마음을 마주하며 서로의 마음을 나눴다.
고전 읽기부터 다례(茶禮)까지 서당의 가르침을 경험한 학생들은 전통예절 속에서 배려와 존중의 가치를 배우는 뜻깊은 시간을 가졌다.
윤석오 관장은 "고전을 읽고 예절을 몸소 실천한 경험이 학생들의 마음속에 오래 남아 자신을 바르게 세우고 다른 사람을 존중하는 힘이 되길 바란다"며 "앞으로도 학생들이 바른 인성과 따뜻한 품성을 갖춘 미래인재로 성장할 수 있도록 체험 중심의 인성·예절교육을 지속적으로 운영하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com