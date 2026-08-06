충남도, 조직개편 맞춰 4급 이상 77명 인사

AI 핵심 요약beta
- 충남도가 6일 민선9기 조직개편에 맞춰 실·국장·과장 등 간부 77명에 대한 승진·전보 인사를 단행했다.
- 재난안전실·AI산업혁신국·청년여성국 등 주요 보직을 교체해 AI·청년·농촌·사회연대경제 등 도정 과제 추진력을 강화했다.
- 충남도는 성과 공무원에 승진·상향 보직을 확대하고 5급 이하 후속 인사도 이달 안에 마무리할 계획이다.
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[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남도는 민선 9기 조직개편에 맞춰 실·국장과 과장급 간부 77명에 대한 인사를 단행했다고 6일 밝혔다.
이번 인사는 3급 이상 실·국장급 12명과 과장급 65명으로, 승진 6명과 전보 71명이다. 도는 새 조직체계의 조기 안착과 함께 인공지능(AI), 청년, 농촌, 사회연대경제 등 주요 도정과제의 실행력을 높이는 데 초점을 맞췄다고 설명했다.
재난안전실장에는 신동헌 자치안전실장을 배치해 재난·안전 업무의 연속성을 확보했다. AI기본사회보건복지실장에는 구상 산업경제실장, 충효예기획관에는 최원혁 대전충남행정통합준비단장, 청년여성국장에는 이종익 인구전략국장이 각각 임명됐다.
AI산업혁신국장에는 김영관 균형발전국장, 경제통상국장에는 조일교 문화체육관광국장, 자치행정국장에는 황침현 경제기획관이 자리를 옮겼다. 사회연대경제국장에는 이종필 보건복지국장, 문화체육관광국장에는 남성연 안전기획관이 배치됐다.
4급 승진자는 모두 6명이다. 문용현 산업입지과 입지정책팀장은 농촌공간과장으로 승진했다. 문 과장은 충남 기회발전특구 지정과 대기업 투자 유치, 천안 미래모빌리티 국가산업단지 조성 등의 성과를 인정받았다.
박철민 사회재난과 사회재난예방팀장은 세정과장, 이혜선 균형발전정책과 지역활성화투자사업팀장은 노동정책과장으로 승진했다. 장동화 보건정책과 보건행정팀장은 감염병위생과장, 한보현 공보담당관실 언론홍보팀장은 보훈정책과장으로 각각 임명됐다.
고숙영 문화정책과 문화예술팀장은 4급으로 승진해 대전시에 계획인사교류로 파견된다.
홍종완 충남도 행정부지사는 "새로운 조직체계를 조기에 안정시키고 주요 도정과제의 추진력을 높이는 데 중점을 뒀다"며 "성과를 낸 공무원에게 승진과 상향 보직 기회를 적극 부여하겠다"고 말했다.
충남도는 5급 이하 후속 인사도 이달 중 마무리할 계획이다.
gyun507@newspim.com