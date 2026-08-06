AI 핵심 요약beta
- 충남도가 6일 신동헌 실장 등 인사를 단행했다
- 2급 전보 2명과 3급 전보 8명, 4급 승진 5명이다
- 4급 전보도 대거 실시해 조직을 재편했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
<충남도 인사>
◇ 2급 전보
▲재난안전실장 신동헌 ▲AI기본사회보건복지실장 구상
◇ 3급 전보
▲충효예기획관 최원혁 ▲청년여성국장(계획인사교류) 이종익 ▲AI산업혁신국장 김영관 ▲경제통상국장 조일교 ▲자치행정국장 황침현 ▲사회연대경제국장 이종필 ▲문화체육관광국장 남성연 ▲기후환경산림국장 김영명
◇ 3급 전출
▲국토교통부 문석준
◇ 4급 승진
▲감염병위생과장 장동화 ▲보훈정책과장 한보현 ▲노동정책과장 이혜선 ▲세정과장 박철민 ▲농촌공간과장 문용현 ▲대전광역시 계획인사교류 고숙영
◇ 4급 전보
▲도지사비서실장 김민수 ▲혁신법무담당관 김기돈 ▲AI정보화담당관 소병욱 ▲안전정책과장 최필환 ▲사회재난과장 오세준 ▲자연재난과장 박중호 ▲하천과장 김홍대 ▲재난상황관리과장 성중진 ▲AI기본사회과장 조원태 ▲통합돌봄복지과장 최상미 ▲아동돌봄과장 이진숙 ▲보건정책과장 권민식 ▲마음건강과장 김은숙 ▲노인정책과장 정명옥 ▲장애인정책과장 이혁세 ▲청년정책과장 한미라 ▲성평등가족과장(계획인사교류) 이종민 ▲인재양성과장 임정희 ▲외국인정책과장(계획인사교류) 추영식 ▲미래산업과장 유재천 ▲AI산업육성과장 손영진 ▲첨단산업과장 이상모 ▲바이오신소재과장(계획인사교류) 김종순 ▲소상공경제정책과장 전병규 ▲중소기업지원과장 전병천 ▲산업입지과장 조정희 ▲자치행정과장 조상현 ▲운영지원과장 조모연 ▲인사과장 김창태 ▲사회연대경제정책과장 윤덕희 ▲사회연대경제육성과장 전근환 ▲새마을공동체과장 신현섭 ▲균형발전정책과장 임형균 ▲행정통합추진과장 김성호 ▲혁신도시정책과장 이필규 ▲광역협력기획과장 이성남 ▲관광진흥과장 백은숙 ▲미술관준비과장 김장언 ▲기후환경정책과장 정헌웅 ▲에너지과장 이승원 ▲환경관리과장 도중원 ▲자원순환과장 고완배 ▲산림정책과장 이용길 ▲산지관리과장 안규원 ▲물관리정책과장 공상현 ▲농정전략과장 이한규 ▲미래농업과장 장인동 ▲농식품유통과장 원길연 ▲축산정책과장 이형구 ▲건축정책과장 강남식 ▲주택도시과장 이정호 ▲토지공간정책과장 임택빈 ▲언론홍보담당관 송병훈 ▲농업기술원 스마트교육센터장 김동헌 ▲인재개발원 공무원교육과장 김경상 ▲인재개발원 도민교육과장 강인복 ▲충청남도자치경찰위원회 자치경찰행정과장 여운성
gyun507@newspim.com