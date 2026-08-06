韩央行：应从"游客数量"转向"旅游消费" 提高产业附加值

纽斯频通讯社首尔8月6日电 韩国银行（央行）5日发布题为《从服务出口视角看旅游产业的增长效应与政策方向》的BOK议题报告称，尽管2025年来韩外国游客数量已超过新冠疫情前水平，但旅游出口增长仍低于游客增幅。韩国未来应将旅游政策重点由扩大游客数量转向延长游客停留时间、提升人均消费水平和提高旅游附加值，以增强旅游产业对经济增长的带动作用。

【插图=AI生成、记者 周钰涵】

报告显示，2025年来韩外国游客达1894万人次，较2019年的1750万人次增长8.2%。韩国银行认为，全球旅游市场复苏、韩流文化影响力扩大以及韩元走弱等因素共同推动来韩旅游需求快速恢复。

不过，游客数量虽然较2019年增长8.2%，旅游出口仅增长5.5%，同期外国游客人均旅游支出下降2.5%。韩国旅游产业直接创造的增加值占国内生产总值（GDP）的比重仅为1.7%，低于全球平均水平3.5%和经济合作与发展组织（OECD）平均水平3.6%。

韩国银行表示，近年来中国团客在免税店消费占比下降，自由行游客增加，消费模式发生变化；同时，停留时间较短的邮轮游客占比上升，也对人均旅游支出下降产生影响。

报告指出，旅游产业对韩国经济增长的贡献正在提升。2000年以来，旅游出口对韩国GDP增长的年均贡献为0.04个百分点；随着旅游市场恢复，2022年至2025年这一贡献提高至年均0.15个百分点。其中，约60%的增长效应直接来自住宿、餐饮、交通等旅游行业，其余约40%通过相关上下游产业实现间接带动。

韩国银行测算认为，如果韩国旅游出口占经济总量的比重达到日本水平，可新增约6.3万亿韩元的国内增加值，相当于2025年名义GDP的0.235%。实现这一目标需要旅游出口较2025年增加25.4%，约增加55.6亿美元。

报告认为，如果仅依靠增加外国游客数量实现上述目标，需要额外吸引约481万名游客；如果同时延长游客停留时间并提高人均消费，则可大幅降低实现目标所需的政策成本。

报告还指出，在游客消费总额不变的情况下，提高医疗、美容、体育、文化等高附加值服务消费占比，同时提升住宿、航空、餐饮等行业附加值率，可新增约4204亿韩元国内增加值，其经济效果相当于新增吸引约32万名外国游客。

韩国银行表示，考虑到"过度旅游"等现实因素，未来韩国旅游政策应更加注重提升旅游出口规模和国内增加值创造能力，而不是单纯追求外国游客数量增长。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社