대전서부소방서·의용소방대, 후생학원 찾아 저녁 식사 봉사

AI 핵심 요약beta
- 대전서부소방서가 5일 지역 아동시설 찾아 저녁 식사 봉사활동을 했다고 6일 밝혔다다
- 소방서 직원과 의용소방대원이 식재료 손질부터 조리·배식까지 참여해 아이들과 함께 식사하며 교감을 나눴다
- 재난 현장 소방 인력이 지역사회 봉사로 공공서비스 역할을 확장했고 서장은 일상을 살피는 봉사를 지속하겠다고 했다
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전서부소방서가 화재 현장을 넘어 지역 아동시설을 찾아 '저녁 한 끼'로 온정을 전했다.
대전서부소방서는 5일 오후 서구 정림동 후생학원에서 의용소방대와 함께 아동 대상 저녁 식사 봉사활동을 진행했다고 6일 밝혔다.
소방서 직원과 의용소방대원들은 식재료 손질부터 조리, 배식까지 전 과정에 참여해 아이들에게 식사를 제공했다.
현장에서는 단순한 급식을 넘어 아이들과 함께 식사하며 대화를 나누는 시간도 이어졌다. 봉사자들은 아이들과 눈높이를 맞추고 교감을 나누며 정서적 지지까지 더했다.
특히 재난 현장에서 시민의 생명과 안전을 책임지는 소방 인력이 지역사회 봉사에도 적극 나서며 공공서비스의 역할을 확장했다는 점에서 의미를 더한다.
김옥선 서장은 "안전뿐 아니라 이웃의 일상까지 살피는 것이 소방의 역할"이라며 "앞으로도 의용소방대와 함께 지역사회에 실질적인 도움이 되는 봉사활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com