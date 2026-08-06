의정부을지대병원, 급성기 뇌졸중 평가 1등급 획득…최우수기관 선정

AI 핵심 요약beta
- 의정부을지대학교병원이 6일 급성기 뇌졸중 적정성 평가에서 1등급을 획득했다
- 종합점수 99.99점으로 각종 치료·재활 지표에서 100%를 기록하며 최우수기관에 선정됐다
- 24시간 다학제 협진·응급진료 체계를 바탕으로 경기북부 대표 뇌혈관질환 치료 거점병원 역할을 강화하고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부을지대학교병원이 건강보험심사평가원이 발표한 2024년(제11차) 급성기 뇌졸중 적정성 평가에서 최고 등급인 1등급을 획득하며 뇌졸중 치료 역량을 다시 입증했다.
의정부을지대병원은 이번 평가에서 종합점수 99.99점을 기록하며 최고 등급인 1등급을 획득해 최우수기관으로 선정됐다고 6일 밝혔다. 이는 전체 의료기관 평균 점수인 85.17점과 상급종합병원 평균인 99.25점을 웃돌며 동일 종합병원 평균 82.22점보다 뛰어난 성적이다.
특히 세부 지표 대부분에서 만점을 받으며 급성기 뇌졸중 치료 전 과정을 아우르는 역량을 입증했다. 뇌졸중 집중치료실 운영 부문에서 최고 등급인 A등급을 획득했으며 병원 도착 후 60분 이내 정맥내 혈전용해술 실시율, 120분 이내 동맥내 혈전제거술 실시율, 24시간 이내 지주막하출혈 최종치료 실시율이 모두 100%를 기록했다.
조기 재활 평가율과 기능평가 실시율 역시 100%를 달성해 응급치료 이후 재활까지 이어지는 체계적 진료 시스템의 우수성을 인정받았다. 환자 안전 영역에서도 출혈성 뇌졸중 환자의 입원 중 폐렴 발생률 0%를 기록하는 등 합병증 관리와 안전 관리 수준이 우수한 것으로 나타났다.
의정부을지대병원은 신경과, 신경외과, 응급의학과, 영상의학과, 재활의학과 등이 참여하는 다학제 협진 시스템을 바탕으로 24시간 신속한 응급진료 체계를 운영하고 있으며 급성기 치료부터 재활치료까지 연속성 있는 의료서비스를 제공하고 있다.
송현 병원장은 "뇌졸중은 치료 시기를 놓치지 않는 것이 환자의 생명과 예후를 좌우하는 대표적인 응급질환"이라며 "이번 1등급 획득은 의료진의 신속한 대응과 체계적인 협진 시스템이 만들어낸 결과"라고 말했다. 이어 "앞으로도 경기북부 지역을 대표하는 뇌혈관질환 치료 거점병원으로서 중증 응급환자에게 수준 높은 의료서비스를 제공하고 지역 주민의 건강을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
asj7376@newspim.com