사천시보건소, 재흡연 극복 금연 재도전 사업 추진…온라인 익명 상담·챌린지 결합

AI 핵심 요약beta
- 사천시보건소가 6일 재흡연자 금연 재도전 사업을 마련했다.
- 익명 채팅 상담과 건강퀴즈 등 참여형 프로그램을 운영했다.
- 참여 신청은 21일까지 전화나 네이버폼으로 받았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
참여자 경험 공유 부담 완화
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 금연에 한차례 성공했지만 다시 담배를 피우게 된 시민들을 대상으로 사천시보건소가 익명 온라인 상담과 참여형 프로그램을 결합한 금연 재도전 지원 사업을 마련했다.
사천시보건소는 금연 후 다시 흡연을 시작한 시민들의 재도전을 돕기 위해 재흡연 극복 프로젝트 '리:스모크(Re) 탈출기' 참여자를 모집하고 있다고 6일 밝혔다.
이번 사업은 사천시보건소 금연클리닉을 통해 금연에 성공한 뒤 재흡연한 시민을 대상으로 운영한다. 참여자는 카카오톡 익명 오픈채팅방에 접속해 금연상담사의 지속적인 상담을 받을 수 있다. 채팅방에서는 건강퀴즈, 노담생활 챌린지, 금단증상 대처법 공유 등 참여형 프로그램을 제공해 금연 실천 의지를 높인다.
익명 소통을 기반으로 참여자들이 자신의 경험과 재흡연 과정, 극복 방법을 서로 공유하면서 심리적 부담을 덜고 다시 금연을 이어갈 수 있는 환경을 조성하는 데 초점을 뒀다. 보건소는 월별 활동 우수자를 '금연왕'으로 선정해 홍보물품을 제공하는 방식으로 참여 동기를 높일 계획이다.
신청은 오는 21일까지 사천시보건소 금연클리닉으로 전화하거나 사업 안내문에 포함된 QR코드를 통해 네이버폼으로 접속해 온라인으로 할 수 있다.
사천시보건소 관계자는 "금연은 한 번의 성공보다 꾸준한 실천과 관리가 더 중요하다"며 "재흡연으로 어려움을 겪는 시민들이 서로 응원하고 함께 실천하며 다시 금연에 성공할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
m25322532@newspim.com