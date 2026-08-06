알파드라이브원, 괴담 속 생존 게임 도전…'숨바꼭질2' 2회 출격

AI 핵심 요약beta
- 엠넷플러스는 14일 숨바꼭질2 2회에 알파드라이브원을 두번째 플레이어로 공개했다
- 숨바꼭질2는 K팝 아티스트들이 4444초 동안 정체불명 술래를 피해 생존 게임을 펼치는 공포 버라이어티다
- 제작진은 알파드라이브원의 팀워크와 긴장감 넘치는 생존 사투가 시청자를 사로잡을 것이라며 기대를 당부했다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 글로벌 팬들의 뜨거운 호응 속에 흥행 신호탄을 쏘아 올린 엠넷플러스 오리지널 '숨바꼭질2'가 두 번째 플레이어를 공개했다.
CJ ENM의 글로벌 K-팝 콘텐츠 플랫폼 '엠넷플러스' 오리지널 '숨바꼭질 2'는 정체불명의 술래를 피해 K-팝 아티스트들이 4444초 동안 생존 게임을 펼치는 공포 버라이어티다. 첫 회부터 전 시즌 7배 이상의 가입 기여와 함께 폭발적인 화제성을 입증한 가운데, 오는 14일 공개되는 2회에는 '대세 루키' 알파드라이브원이 두 번째 플레이어로 출격한다.
그런 가운데 공개된 포스터 속 서늘한 분위기가 시선을 사로잡는다. 시간이 멈춘 듯한 골목을 배경으로 "절대 대답하지 마"라는 경고 문구가 더해지며 단숨에 긴장감을 끌어올린다. 입가에 섬뜩하게 그어진 붉은 줄과 차가운 침묵이 감도는 공간은 빨간 마스크 괴담을 떠올리게 하며 오싹함을 자아낸다. 기묘한 괴담 속으로 들어간 알파드라이브원이 정체불명의 술래를 피해 어떤 4444초 생존 게임을 펼치게 될지 이목이 집중된다.
제작진은 "예상치 못한 공포 상황 속에서 멤버들이 서로를 의지하며 헤쳐 나가는 끈끈한 팀워크와 반전 매력이 시청자들을 사로잡을 것"이라며 "괴담 속 공간에 몰입한 알파드라이브원이 보여줄 긴장감 넘치는 생존 사투와 예상 밖 기지를 기대해 달라"고 전했다.
한편, 엠넷플러스 오리지널 '숨바꼭질2'는 매주 금요일 엠넷플러스에서 공개된다. 첫 주자 코르티스의 스페셜 콘텐츠 '블랙룸'은 오는 7일 오후 6시 공개되며, 알파드라이브원이 출격하는 '숨바꼭질2' 2회 본편은 14일 오후 6시 엠넷플러스에서 첫 공개된다.
moonddo00@newspim.com