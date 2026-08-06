대전교육청, 유보통합 준비 어린이집 회계 투명성 강화

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 6일 유보통합 회계 점검에 나섰다.
- 이달부터 3개월간 어린이집 30곳을 모니터링한다.
- 회계 투명성 높이고 통합 기반 마련한다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 유보통합 시행을 앞두고 지자체와 함께 어린이집 회계 관리 실태를 점검한다.
6일 대전시교육청에 따르면 교육청은 이달부터 3개월간 지역 내 어린이집 30곳을 대상으로 '유보통합 실행기반 강화 사업' 회계 모니터링을 진행한다. 사업비 집행 투명성을 높이고 현장 의견을 반영해 안정적인 유보통합 운영 기반을 마련하기 위한 것이다.
점검 대상 30곳 가운데 9곳은 자치구와 협업해 자치구청 지도점검과 교육청 모니터링을 함께 진행한다. 나머지 21곳은 시교육청이 자체 점검한다. 이를 통해 어린이집 전용 회계 매뉴얼을 제작·보급해 투명한 회계 관리 체계가 정착될 수 있도록 지원할 예정이다.
'유보통합 실행기반 강화 사업'은 지역의 특성과 수요를 반영해 영유아가 안전하고 쾌적한 환경에서 건강하게 성장할 수 있도록 지원하는 것이 목표다. 시교육청은 현재 대전아이행복프로젝트, 어린이집 5세 이음교육, 언어문화 다양성 기반 조성 사업 등을 추진하고 있다.
어용화 유아특수교육과장은 "이번 모니터링은 유보통합 사업이 현장에서 내실 있게 운영되고 향후 정책 방향이 개선될 수 있도록 돕는 과정"이라며 "지자체와 협업을 통해 영유아의 미래를 위한 유보통합이 차질 없이 추진될 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com