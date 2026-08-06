韩国加快制造业AI转型 推动钢铁、汽车、造船产业升级

纽斯频通讯社世宗8月6日电 韩国产业结构改革进一步提速。韩国财政经济部6日表示，政府当天召开由副总理兼财政经济部长官具润哲主持的"紧急经济本部会议暨经济·结构创新相关长官会议"，决定推进产业结构创新，将此前重点围绕半导体的尖端产业战略扩展至钢铁、石油化工、家电、造船、汽车、生物医药等主力产业，推动人工智能（AI）与制造业深度融合，提升产业整体竞争力。

【插图=AI生成、记者 周钰涵】

韩国政府表示，此举旨在应对潜在经济增长率持续下滑，通过产业结构升级增强经济增长动力，同时缓解资产、收入、劳动、代际和地区之间的发展差距。

根据会议提出的方案，韩国将全面推进"AI制造创新"。钢铁产业将引入行业专用AI制造工艺，研发氢还原炼钢、特种碳钢等高附加值、绿色低碳技术。政府计划2026年至2030年投入7868亿韩元，开发"韩国型氢还原炼钢示范技术"。

石油化工产业将利用人工智能推动生产流程升级，并开展面向高附加值、绿色产品的大规模研发。其中，"化工产业大转型创新技术开发"项目计划于2027年启动。

生物医药产业将重点推进AI新药研发和智能化生产。韩国政府计划于今年9月出台《制药生物前沿企业培育方案》，并于今年第四季度制定AI新药研发综合路线图。

制造业数字化升级也是此次改革的重要内容。韩国家电产业将开发行业专用人形机器人，推动AI制造工艺创新，同时支持AI家电研发和推广，完善韩国工业标准（KS）等相关制度，并计划于今年下半年制定家电产业专用制造AI模型及训练数据建设路线图。

造船业将研发焊接机器人等行业专用人形机器人，并推进自动驾驶船舶、液化天然气（LNG）货舱、极地航行船舶和环保拖船等高附加值、绿色船舶技术研发。

汽车及零部件产业将推动产品研发、制造全过程向AI工厂转型，支持自动驾驶汽车等未来汽车关键技术研发。

方案还提出，将"物理AI（Physical AI）"作为推动产业升级的重要支撑，新增机器人执行器、传感器、机器人手等三类核心零部件研发项目，并面向化工、钢铁、汽车、电池、造船、家电、物流、医院、酒店、显示器等十大产业开发专用人形机器人，以满足不同产业生产场景需求。

在产业基础设施方面，韩国计划以新万金和大邱庆北地区为两大机器人产业基地。其中，新万金将建设机器人代工及零部件产业集群，大邱庆北地区将建设机器人测试验证基地。政府还将结合AI工厂和智能工厂建设，制定每年推广1000台AI机器人的实施方案。

为保障产业结构改革顺利推进，韩国政府还将配套实施财政、税收、金融及监管等政策支持措施，并由经济副总理主持，每月至少召开一次结构创新相关部长会议，研究解决产业结构调整中的重点问题。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社