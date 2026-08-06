안산시, 폭염 대응 살수차 확대 운영...도심 열섬 현상 완화 총력

AI 핵심 요약beta
- 안산시가 6일 폭염으로부터 시민 보호 위해 살수차 운영을 대폭 확대했다
- 폭염경보 시 임차 4대에 시 보유 4대 추가 투입해 총 8대 동시 운행한다
- 도로 노면 온도와 열섬 완화·아스팔트 보호·미세먼지 제거로 대기질 개선 기대된다
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[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 연일 계속되는 폭염으로부터 시민 건강을 보호하고 도심 열섬 현상을 완화하기 위해 살수차 운영을 대폭 확대한다고 6일 밝혔다.
시는 기존에 폭염 대응용으로 임차한 살수차 4대를 폭염특보 발효 시 운행해 왔으나 폭염 장기화에 따라 평일 도로 청소에 투입되던 시 보유 살수차 4대를 폭염경보 발효 시 주말과 공휴일에도 추가 가동키로 했다.
이에 따라 폭염경보 발효 시 총 8대의 살수차가 도내 주요 도로에 동시 투입돼 폭염 대응 효과를 한층 끌어올릴 전망이다.
살수차 투입은 도로 노면 온도를 낮춰 도심 열섬 현상을 완화하고 고온에 따른 아스팔트 변형 및 파손을 예방하는 데 도움을 준다. 아울러 노면에 쌓인 미세먼지와 분진을 씻어내 대기질 개선에도 기여할 것으로 보인다.
이민근 안산시장은 "기후변화로 폭염이 일상화되는 상황에서 살수차 확대 운영은 도민과 시민들이 피부로 체감할 수 있는 생활밀착형 안전 대책"이라며 "앞으로도 시민 안전을 최우선 가치로 두고 다각적인 폭염 대응책을 가동해 안전한 여름철 환경을 조성하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com