시흥시 '조기취업형 계약학과 4개 대학 공동입학설명회' 29일 개최

AI 핵심 요약beta
- 시흥시가 29일 4개 대학 공동입학설명회를 연다
- 청년 엔지니어 육성사업으로 인력난 해소에 나섰다
- 조기취업형 학과에 등록금·정주수당을 지원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 경기도일자리재단과 함께 오는 29일 시흥비즈니스센터 컨벤션홀에서 '조기취업형 계약학과 4개 대학 공동입학설명회'를 개최한다고 6일 밝혔다.
시에 따르면 이번 설명회는 시흥스마트허브 등 지역 제조업 현장의 인력난을 해소하고 청년들의 진학과 취업을 동시에 지원하는 '청년 엔지니어 육성사업'의 일환으로 마련됐다.
설명회에는 가천대학교, 한양대학교 에리카 캠퍼스, 한국공학대학교, 경기과학기술대학교 등 4개 대학이 참여해 2027학년도 조기취업형 계약학과 입학전형과 교육과정을 소개한다.
행사장에서는 대학별 1대 1 입학 상담 부스가 운영되며, 화성반월고등학교 이성하 교사의 '2027학년도 대입 입시전략' 강연도 함께 진행된다. 참여 희망자는 오는 8월 28일까지 홍보 포스터의 QR코드를 통해 신청할 수 있다.
조기취업형 계약학과는 대학 입학과 기업 취업이 동시에 확정되는 산학연계 모델로 1학년 등록금 전액 국비 지원과 함께 반도체, 자동차, 로봇, AI 소프트웨어 등 첨단 산업 관련 전공을 운영한다.
특히 시흥시는 관내 기업이 해당 학과를 통해 청년을 고용할 경우 기업 부담 등록금의 최대 80%(320만 원)를 지원하며 관내 기업 재직 및 시흥시 거주 청년에게는 연 최대 360만 원의 고용 정주 수당을 지급하는 파격적인 혜택을 제공한다. 아울러 시는 오는 8월 20일 오후 7시 전국 진로·진학 교사를 대상으로 한 온라인 설명회도 개최할 예정이다.
임병택 시흥시장은 "청년들이 지역에서 배움과 취업의 기회를 동시에 잡을 수 있도록 시가 든든한 징검다리 역할을 하겠다"며 "기업과 대학, 청년이 함께 성장하는 선순환 생태계를 지속적으로 만들어 가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com