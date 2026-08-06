광명시, 올해 상반기 출생아 수 48.1% 급증...경기도 내 증가율 1위

AI 핵심 요약beta
- 광명시가 6일 올해 상반기 출생아 수가 48.1% 늘었다고 밝혔다
- 젊은 층 유입과 출산·양육 지원 정책이 맞물려 경기도 31개 시·군 중 증가율 1위를 기록했다
- 광명시는 각종 출산·돌봄 지원과 육아 인프라 확대로 아이 키우기 좋은 도시를 목표로 하고 있다
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박승원 시장 "아이 낳고 키우기 가장 좋은 도시 만들기 정책 지속 강화"
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 촘촘한 출산·양육 지원 정책을 바탕으로 경기도 31개 시·군 가운데 가장 높은 출생아 수 증가율을 기록했다고 6일 밝혔다.
시에 따르면 행정안전부 주민등록 인구통계를 분석한 결과 광명시의 2026년 상반기 출생아 수는 1189명으로 지난해 상반기(803명)보다 48.1%(386명) 증가했다.
이는 경기도 31개 시·군 중 가장 높은 증가율로 2위를 기록한 지자체의 증가율(28.8%)보다 약 20%포인트 높은 수치다. 시는 재개발·재건축 사업 진행에 따른 젊은 층의 유입과 함께 실효성 있는 출산·양육 지원 정책이 맞물려 이 같은 결실을 거둔 것으로 보고 있다.
광명시는 그동안 출산축하금, 아이조아 첫돌 축하금, 산후조리비 지원과 함께 임산부·영유아 전용 이동 서비스인 '아이조아 붕붕카'를 운영하며 초기 양육 부담을 낮춰왔다. 아울러 아빠 육아휴직 장려금 지급을 통해 부모 공동 육아 문화를 조성하고 24시간 긴급 돌봄이 가능한 '언제나 어린이집' 운영, 다함께돌봄센터 및 국공립어린이집 확충 등 틈새 없는 돌봄 체계를 구축했다.
이 밖에도 영유아과학체험센터, 아이사랑놀이터, 너울가지놀이실 등 체험 공간을 늘리고 배냇자리 육아용품점과 장난감도서관을 운영하는 등 체감형 양육 인프라를 확대하고 있다.
박승원 광명시장은 "빠르게 변화하는 인구 구조와 돌봄 환경에 맞춰 광명시만의 출산·양육 정책을 끊임없이 혁신해 나가겠다"며 "아이를 낳고 키우는 부담은 줄이고 행복은 키우는 정책을 다각화해 '아이 키우기 가장 좋은 도시 광명'을 완성하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com